Ивайло Мирчев: Този бюджет е по-лош от предишния, направиха се маркетингови промени

Този бюджет е по-лош от предишния. Mахнати чисто маркетингово повишаването на данъците и осигуровките. Това каза Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България".

„На протеста видяхме много ядосани хора. Много хора, които не искат някой да се подиграва с тях. Много хора, които досега не са били на протести. Много млади хора, които през последните 15 години не са виждали да ги управлява някой друг, освен дуетът Борисов-Пеевски", посочи той.

„Сега имаме поправка на единствено възможния бюджет и той има един възможен отговор – не ни правете на глупаци. В този бюджет са махнати чисто маркетингово повишаването на данъците и осигуровките. Неща, за които настоявахме и казвахме, че са безумни", коментира пред bTV Мирчев.

„Но дългът се запазва същият, дефицитът дори е по-голям. Няма нито една реформа. Всички повишения на данъци и осигуровки са отложени с една година. Този бюджет е по-лош от предишния", каза той.

По думите му младите лекари отново не са споменати.

„Гаранция за тях няма. Единственото сигурно са парите за инфраструктурата, но Пеевски през Българската банка за развитие решава на кой кмет да бъдат дадени парите", каза още Ивайло Мирчев.

Той заяви, че се насажда мнението, че на протеста в София е имало скандирания срещу турци и роми.

Ако правителството не подаде оставка, Мирчев заяви, че протестите ще продължат. Ще има и законодателни инициативи.

„Няма да спрем, този път сме твърдо решени", категоричен бе той.

Мирчев каза още, че Румен Радев не е дал индикации, че ще излезе на политическия терен.

„Имаме доста сериозни геополитически различия с президента по отношение на Украйна, погледа към Русия. Но от друга страна виждам автентична битка там по отношение на Пеевски, което не означава нищо", заяви Ивайло Мирчев.