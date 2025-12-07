ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Одермат с 49-а победа за световната купа в ските

Спряно е делото за смъртта на 14-годишния Вальо, паднал от блок в Плевен след пушене на вейп

вейп Снимка: Пиксбей

Почти година след смъртта на 14-годишния Валентин от Плевен, който падна от седмия етаж след употребата на вейп с наркотици, наказани няма. Делото е приключило без подсъдими лица. Родителите на момчето са се отказали да търсят виновни за трагедията и са посветили живота си на благотворителни каузи, с които помагат за лечението на наркозависими тинейджъри.

Цената на електронната цигара, сложила край на живота му, е 50 лева. От предлагането ѝ в сайта до фаталното дръпване устройството с опасния хексахидроканабинол е било в ръцете на поне трима души по веригата. Купил го е пълнолетен.

„Беше по-голям – някъде на 20 и няколко години, понеже той има възможност да го купи и го е дал на това детенце, което всъщност го предава на въпросното момиче. Няма подсъдим, защото детето е на възраст, която не носи наказателна отговорност. Няма никакъв краен резултат, но ние тръбяхме родители да знаят, че пазарът е свободен и децата могат да си закупят такъв вид вейпове", казва бащата на Валентин Марин Христов. 

След смъртта на Валентин ГДБОП свали няколко нелегални сайта за продажба на смъртоносни вейпове, а в училищата в страната бяха проведени десетки беседи за вредата от дрогата.

„Децата много се изплашиха от ситуацията, защото никой не иска да изгуби така живота си. Този вейп, който е бил в ръцете на децата, според експертизата е имал много високо съдържание – около 45% от възможни 50%. Преди това не е било консумирало нищо друго. Успяхме да влезем в телефона на сина ни, защото той не беше счупен, а беше в раницата му. В чатовете видяхме, че тя даже срещата не е била планирана – това е станало съвсем спонтанно", разказва бащата на момчето. 

След серията инциденти с деца, пушили вейпове с наркотици, парламентът забрани електронните цигари за еднократна употреба, но тези, които се презареждат с течности или с капсули, остават разрешени за продажба. Бащата на Валентин не съди доколко е правилно това решение, защото за него е безвъзвратно закъсняло и не може да върне сина му обратно вкъщи.

"Те са нанизали на една такава... проблеми, по които държавата не е взела мерки. Не мога да осъдя никого, защото това си е до самия човек. Като знаеш, че е нещо вредно, няма нужда да достигаш до него. Защо трябва да забраняват нещо? Когато го забранят, то става още по-желателно и хората го търсят. И децата мислят, че това е много модерно, но...", казва още Марин Христов пред БНТ

Марин Христов КАДЪР: БНТ
Преди дни в дома на семейство Христови на бял свят се появи малката Михаела. Сега най-важната мисия в живота им е да я опазят, заедно с другата им дъщеря, от опасната мода. Утеха им дават и благотворителните концерти и каузи, които организират, за да помагат на младежи, които се борят с наркозависимости в комуни.

