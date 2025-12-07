ДПС-Ново начало: Призоваваме всички членове и симпатизанти на митинг в защита на държавата

Призоваваме всички членове и симпатизанти на ДПС на митинг в защита на стабилността в държавата. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС - Ново начало във фейсбук.
"Нека всички заедно да кажем:
НЕ на манипулациите! НЕ на хаоса! НЕ на омразата!
ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати!
НЕ на уличните преврати! НЕ на насилието и омразата!
Ако смятате, че стабилното управление е важно за решаване на нашите проблеми, за развитието на страната, се присъединете към нашия митинг.
Развитието се постига чрез работа, а не чрез безцелни призиви, безредие и хаос!
Денят е вторник, 9 декември, 18 часа.
А локацията за вашето населено място ще намерите на страницата на областната организация на ДПС", пишат още от "ДПС - Ново начало".
