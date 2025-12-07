ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ДПС-Ново начало: Призоваваме всички членове и симпатизанти на митинг в защита на държавата

10116
КАДЪР: Фейсбук/ДПС Пресцентър

Призоваваме всички членове и симпатизанти на ДПС на митинг в защита на стабилността в държавата. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС - Ново начало във фейсбук. 

"Нека всички заедно да кажем:

НЕ на манипулациите! НЕ на хаоса! НЕ на омразата!

ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати!

НЕ на уличните преврати! НЕ на насилието и омразата!

Ако смятате, че стабилното управление е важно за решаване на нашите проблеми, за развитието на страната, се присъединете към нашия митинг.

Развитието се постига чрез работа, а не чрез безцелни призиви, безредие и хаос!

Денят е вторник, 9 декември, 18 часа.

А локацията за вашето населено място ще намерите на страницата на областната организация на ДПС", пишат още от "ДПС - Ново начало". 

КАДЪР: Фейсбук/ДПС Пресцентър

