Разследват причините за челния удар до Севлиево, в който 62-годишен загина на място

Под ръководството на Окръжна прокуратура - Габрово се води разследване за тежката катастрофа на пътя Севлиево - Габрово, в която на място загина на 62-годишен мъж, а 31-годишен получи средна телесна повреда.

Досъдебното производство е започнало с първо действие на разследването – оглед на местопроизшествие.  То е за това, че около 15.30 часа на 7 декември, на пътя Севлиево-Габрово, "Субару Импреза", управляван от 62-годишния Г.Г. навлязъл в насрещната лента и се забил челно в идващия насреща лек автомобил "Мерцедес", управляван от Н.В. В катастрофата има и трета кола - движещият се зад  "Мерцедес"-а  "Фолксваген Бора", управляван от П.Д., предприел спасителна маневра и спрял в нива извън пътното платно. Вследствие на това по непредпазливост е причинена смъртта на 62-годишния Г.Г. и средна телесна повреда на Н.В., на 31 години.

Неотложните следствени действия са извършени от екип на РУ на МВР – Севлиево. Предстои назначаването на съдебно-медицинска експертиза и автотехническа експертиза относно изясняване на причините и механизма на възникналото пътнотранспортно произшествие.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура - Габрово.

