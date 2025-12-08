"Софекострой": До края на седмицата ще възстановим редовното сметоизвозване в "Люлин"

Взели сме под наем техника, чакаме да приключи поръчката, за да може да започнат да идват камионите по нея. Надяваме се до края на седмицата вече да сме осигурили организацията на редовното сметоизвозване в "Люлин", както сме в "Красно село". Вече камионите по поръчката да започнат да идват след нейното приключване, при всички положения до Коледа смятаме, че всичко ще бъде решено що се отнася до критичните точки на сметоизвозване в районите.

Това каза зам.-изпълнителният директор на общинското дружество "Софекострой" Николай Щерев на брифинг пред медиите. Днес в общината се проведе работна среща между столичния заместник-кмет по екология Надежда Бобчева, кмета на район „Люлин" Георги Тодоров, директора на Столичния инспекторат Николай Неделков и зам.-директора на „Софекострой" Николай Щерев.

"Към настоящия момент поддържаме двата основни района, с които стартираме- "Красна поляна" и "Красно село". Направили сме организацията и среднодневно около 9 камиона влизат в "Люлин", но ние ги дърпаме от редовните райони, след като си привършат смените, защото ако ги извадим оттам, хората ще бъдат поставени в тежка ситуация. Мисля, че ще успеем с допълнителната техника до края на седмицата, както и с тази, която очакваме от поръчката", каза още Щерев.

До голяма степен е осигурен и персонал, който да работи с новата техника на дружеството. Офертите ще се отварят до края на седмицата. Тогава ще стане ясно колко оферти и за каква техника са подадени, и кога може да пристигне тя.

"Единственото, което мога да помоля е за търпение, защото организирането на сметоизвозването и почистването на толкова голям район като "Люлин", изисква сериозна организация, която отнема време. Цялата налична техника и персонал вече е организиран така, че тази седмица влизаме с всичкия си ресурс в "Люлин". Надяваме се и с помощта на хората да успеем да овладеем кризисните точки до петък, а редовното сметоизвозване да стартира от края на другата седмица", обясни зам.-шефът на "Софекострой".

В момента в "Люлин" обслужват 9 камиона, които столичното дружество взима от другите райони, които обслужва. До края на седмицата ще има нови 6 камиона, предвидени специално за там. След края на обществената поръчка пък ще се влезе с цялата техника, която е по оперативен план, увери Щерев. Тогава „Софекострой" ще разполага с още 16 сметопочистващи камиона 10 нови машини за снегопочистване.

"Опитваме се, доколкото можем, при събирането на боклука да изчистваме това, което се е разлетяло. След като съберем боклука има метачи, които сме ангажирали след почистването да събират разлетения боклук. До момента разписанието за сметосъбирането в "Люлин" е кризисно. С камионите, с които до днес е разполагало дружеството, можело да почиства редовно градския транспорт, където кофите са почистени. С останалата пренасочена техника с помощта на столичния инспекторат се почистват най-кризисните точки, а с новата техника ще се организира по график редовно почистване", обясни той.

"От една страна имаме "Люлин" и "Красно село", където тази услуга има възможност да се изпълнява от 1 декември от "Софекострой". Окончателно е възложено на дружеството, свързано с решението на СОС от октомври да бъдат отпуснати 9 млн. лв. за него за подсилване на капацитета му", каза пък зам.-кметицата по екология на София Надежда Бобчева.

Относно обявения конкурс от "Софекострой" за закупуване на сметоизвозваща техника втора ръка, Бобчева обясни, че миналата седмица е изтекъл срокът за подаване на офертите, като очакването е те да бъдат разгледани до края на настоящата седмица, за да може да се пристъпи по-бързо до взимането на техниката и подсилването на капацитета на общинското дружество.

В "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне" също се стигна до криза с боклука, след като договорите за сметопочистването изтекоха до 1 декември. Днес на терен там работели 7 големи и 6 малки камиона на Столичното предприятие за третиране на отпадъци. Други 3 камиона имало и само в "Изгрев", каза Бобчева.

"В различна степен е свършената работа. Някои дни "Слатина" е по-добре, веднъж "Подуяне" е. В "Изгрев" е хубаво, че няма засметяване към момента, има критични точки, но там няма засметяване, докато в другите 2 района има по-критични места, които се стремим да разрешим. Очакваме в близките дни да се включи допълнителната техника, която беше получена през миналата седмица. Колегите от "Гората. БГ" ни предоставиха нови 2 камиона, които да можем да използваме в кризата с отпадъците в София", разказа зам.-кметицата по екология.

Те трябва да преминат през ревизия преди да се включва в работата на терен. Надяваме се да решим кризата в най-близко време. От общината се надяват още утре те да бъдат пуснати на терен.

Столична община оказва и директна финансова помощ на районните администрации, с която да подпомагат почистването, след като Столичният общински съвет взе решение на 13 ноември за закупуване на лекотоварни автомобили тип „самосвал" за отпадъци в районите „Люлин", „Красно село", „Подуяне", „Слатина" и „Изгрев". В периода 5 октомври до 30 ноември за район „Люлин", по заявка на районния кмет, са осигурени над 600 хил. лева за дейности по чистотата.