Кметът на община Добричка: В ход са опити за блокиране на общинския съвет

„Има опити за подмяна на представителството в общинския съвет на община Добричка", алармира на среща с жители, кметове, кметски наместници на села, общински съветници и медии кметът Соня Георгиева.

Тя заяви, че е отправила специални покани към народните представители от област Добрич за участие в срещата. От петимата депутати - по 1 един от ГЕРБ, ПП-ДБ, „Възраждане", „ДПС-Ново начало", „БСП-Обединена левица", в срещата участва Мая Димитрова от БСП. „Разчитах на политически диалог за решаване на проблема, но явно нашите избраници имат по-важни задачи", каза Георгиева.

„След злополучното заседание на общинския съвет на 26 ноември, на което общински съветник от ИТН поиска извънредна точка в дневния ред за прекратяване на пълномощията на сегашния председател на съвета и върху общински съветник от местната коалиция „БСП-ЗНС" беше оказано физическо насилие и той беше видимо дезориентиран, то беше прекратено", припомни Георгиева.

Общинският съвет на община Добричка е от 21 съветници. В момента 11 от местната коалиция, 5 – от ДПС, 3 – от ГЕРБ, 2 – от ИТН. Съветникът, върху който е оказан натиск, подава документи до общинската избирателна комисия /ОИК/ да прекрати мандата си на 27 ноември.

„Оттогава започват атаки по няколко линии. Първата е, че председателят на ОИК вече над 10 дни не свиква заседание, за да се издаде удостоверение за общински съветник на следващия в листата на местната коалиция, въпреки че по закон този срок е тридневен. Втората линия е опитите да се въздейства върху следващите в листата на местната коалиция да се откажат, включително и чрез заплахи за саморазправа с тях, както и мен. Трябва ли да се назначи охрана на общинските съветници и на мен?", описва ситуацията кметът Соня Георгиева добавя, че именно по тези причини е потърсила политически диалог с народните прадставители.

„Това са опити да се разклати местното самоуправление", аргументира се Георгиева. Все пак тя очаква от народните представители от област Добрич да разговарят в членовете от техните партии и коалиции в ОИК, за да се намери изход от безизходната ситуация. Председателят на Общинския съвет Георги Коев е изпратил сигнал до ЦИК, която следва да изпрати указания на ОИК-Добричка, да свика заседание. „Ако това не бъде извършено, пътят е мълчаливият отказ да се обжалва в Административния съд в Добрич", добави Георгиева. Следващото заседание на Общинския съвет е насрочено за 23 декември. „Може и да не бъде гласуван дневния ред и то да бъде провалено, тъй като съветниците „за" и „против" са 10 на 10. Това, което се случва на национално ниво, има опити да се повтори и в община Добричка", заяви Георгиева. Председателят на ОИК Енчо Стефанов на въпрос кога ще свика заседание на комисията отговори само, че „се ръководи единствено от нормите в Избирателния кодекс".

Кметът Георгиева призова на срещата кметовете и кметските наместници в община Добричка, която обхваща 67 села, да внимават, защото атаките могат да стигнат и до тях. „Това са арогантни опити за постигане на служебна победа, която не отговоря на вота в общината на местните избори", категорична е тя.