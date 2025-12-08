Хванатите след гонка в София със 7 кражби от апартаменти. Единият наскоро излязъл от затвора

След серия от 7 домови кражби са били задържани двамата мъже, хванати след гонка с полицията в София. Единият от тях наскоро е излязъл от затвора. Това съобщи директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

"Криминалисти задържаха две лица в момент, в който с подправен ключ влизат в жилище, от което крадат вещи на нищо неподозиращо семейство. В момент на изнасяне на вещите са задържани", каза на брифинг Николов.

"Единият е на 51 години и криминално проявен, наскоро излязъл от затвора и продължил същата криминална дейност. Другият е 45-годишен. Той е помагач, който се използва за отцепки и предаване на информацията за полицейски екипи, които ги следят", допълни той.

"Работата продължи повече от 2 седмици, когато установихме зачестили кражби в района на квартал "Лагера" и след събиране на информация установихме двете лица, които често посещават домове и крадат накити, и техника", обясни още полицай №1 на София.