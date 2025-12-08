Комарджия си отмъсти на игрален автомат в Болярци, наля сок в отделението за банкноти

Първоначално твърдял, че го е направил, без да иска

Мъж, проиграл всичките си пари в казино в с. Болярци край Садово, си отмъсти, като наля сок в отделението за поставяне на банкноти на една от машините. Той влязъл там да залага с компания вечерта на 7 юли т. г. и след полунощ вече бил загубил цялата сума, която носел у себе си. Тогава атакувал игралния автомат със сока.

В това време жена, работеща като крупие, пушела отвън, но чула неестествен шум от залата и влязла в залата. Видяла, че по машината има сок, попитала какво става и клиентът обяснил, че го направил, без да иска. Служителката започнала да подсушава автомата със салфетки, но той пак не проработил, впоследствие станало ясно, че от излятата течност е станало късо съединение и отделението за банкноти не може да бъде ремонтирано. Щетите са изчислени на 500 лв.

Записите на камерите показали, че изливането на сока е напълно умишлено, и извършителят бил изправен пред Районния съд в Асеновград. Той не е осъждан и му се е разминало с глоба от 200 лв.

Присъдата може да бъде оспорена пред окръжните магистрати в Пловдив.