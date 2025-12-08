Оправдаха шофьор с положителна проба за метадон, лекувал се от хероинова зависимост

Шофьор с положителна проба за метадон бе оправдан на две инстанции от Районния и Окръжния съд в Благоевград, защото се е лекувал от хероинова зависимост. На 19 ноември 2024 г. И. Н., след като взел дневната си доза метадон, се качил на личния си автомобил и около 19:30 часа в Благоевград бил спрян за проверка от полицаи. Тестван бил за наркотици и дрегерът

отчел положителна проба за употреба на метадон (MTD). На водача е съставен акт за установяване на административно нарушение и му било иззето свидетелството за управление на автомобил.

В съда стана ясно, че преди години И. Н. взел решение да се подложи на лечение с медикаментозна терапия с метадон хидрохлорид. В началото на лечението през март 2021 г. подписал декларация, с която изразил информирано съгласие за забрана на шофиране и работата с машини по време на лечението с метадон, тъй като това вещество оказва влияние на способността за шофиране заради ефектите, които предизвиква, като сънливост и нарушаване на способността за бързи реакции. В последствие, с напредване на лечението, приемът на контролираната доза метадон, довела до регулиране на проявите на наркоманията, Н. постепенно се върнал към нормалния си живот, започнал да работи. Лекуващият лекар го уведомил, че може да шофира и да работи с машини.

Пред съда лекарят потвърдил, че състоянието на шофьора е достигнало до степен на устойчивост без употреба на наркотични вещества. Лечението с метадон го стабилизирало и му е помогнало да има пълноценно, нормално социално и лично функциониране. Макар и първоначално на Н. да е било забранено да шофира и да работи с машини, след въвеждащия етап на лечението, когато е постигнат период на стабилизация и била възвърната нормалността на поведението и реакциите му, тази забрана отпада, тъй като били установени нормални реакции и приемът на метадон не влияел негативно на умението му да управлява МПС. Способността му за контролиране в пътна обстановка не се различавала от тази на средностатистически шофьор без зависимости, обяснява лекарят.

"Ноторно е, че под въздействие на наркотици способността за вземане на адекватни решения, за контролиране на превозното средство, за реакция и пр., намаляват, а опасността от пътни произшествия се увеличава. Именно поради това деянието е криминализирано. В конкретния случай обаче е отчетено, че подсъдимият притежава обективна годност да управлява безопасно МПС, като ежедневната употреба на метадон в предписаната му доза в рамките на провежданото лечение не влияе отрицателно върху тази му способност. Изяснено е, че подсъдимият не е употребявал други наркотици", мотивира се съдът в оправдателната присъда на водача, която е окончателна.

Решението на съда е подписано с особено мнение от председателя на състава съдия Маргарита Коцева.