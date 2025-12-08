Делян Пеевски в Кърджали: Не трябва да се чупи държавата (Видео)

Случващото се в България и подготовката на предстоящите в цялата страна митинги под надслов "Не на омразата" обсъди лидерът на ДПС Делян Пеевски с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, кметовете на общините от областта, депутати, членове на централното и областното ръководства на ДПС и общински съветници.

"Ние не делим хората, те делят хората. И смятат, че като има протести в "триъгълника на властта" от там те ще командват България, коментира Делян Пеевски поведението на партиите от опозицията и конкретно ПП-ДБ, съобщиха от пресцентъра на ДПС.

"За мен това, което те наричат "триъгълника на властта" в София е триъгълникът на тези, които служат на България. И президентът трябва да служи на България, а той не служи на България. Парламентът трябва да служи на България, а не само да се карат. Те за това са изпратени - да вършат работа на хората. Министерски съвет също.

Трябва да се сетят, че това е "триъгълникът на слугите на държавата", подчерта Делян Пеевски и допълни, че само избирателите могат да решат кой е техният лидер и кой не може да бъде.

"Не трябва да се чупи държавата! Призовавам всички - тя е една, на всички български граждани, които са равни пред нея, каза Пеевски и припомни, че властта се дава от хората.

"Призовавам към спокойствие и разум. С рушене на държавата, преврати и насилие - нищо няма да се получи, предупреди лидерът.

Ние утре ясно, по мирен и демократичен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България, каза още лидерът на ДПС.