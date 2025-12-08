Министър Вълчев откри STEM-кабинети в две пазарджишки училища

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри STEM-кабинети в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в Пазарджик. В учебното заведение с инвестиция от 363 128 лв. от ПВУ са оборудвани 6 високотехнологични и свързани класни стаи. Обновеното пространство включва изследователска лаборатория по природни науки и класна стая за дигитални създатели по математика и информатика. В нея учениците от XI и XII клас могат да реализират своите практически проекти чрез хардуер и софтуер за създаване и редактиране на мултимедийни и дигитални продукти.

Министър Вълчев бе гост на открити уроци в STEM центъра и пожела много успехи на учениците и учителите.

Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт си партнира с УНСС и Бургаския свободен университет и обменя добри практики със СУ „Св. Климент Охридски" и Стопанска академия – Свищов.

През миналата учебна година над 80% от завършилите ученици са продължили обучението си във висши училища, а 18% са започнали веднага работа по специалността.

Домакин на събитието бе директорът на гимназията Ангел Малинов, а сред гостите бяха областният управител Валентина Кайтазова, кметът на Пазарджик Петър Куленски, зам.-ректорът на УНСС проф. д-р Цветана Стоянова и началникът на Регионалното управление на образованието Дора Дулчева. Преди това STEM-кабинети бяха открити и в Средно училище "Д-р Петър Берон" в града.