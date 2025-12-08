Полицията ще дава указания по високоговорители на протеста в София на 10 декември

За сряда има един заявен протест в София – този на ПП „Продължаваме промяната". Чрез високоговоряща уредба ще даваме указания на мирно протестиращите и ще ги информираме за обособени групи от провокатори. Ще има и командировани полицаи Това каза главен комисар Любомир Николов.

Подготвяме се с всички сили, събираме оперативна информация за появата на провокатори. Днес направихме анализ и на протеста в сряда ще има три пункта за извеждане на не мирно протестиращи и триетапни контролно-пропускателни пунктове.

Той апелира организаторите да са "естествени помощници" на полицията.