Полицията ще дава указания по високоговорители на протеста в София на 10 декември

ЛЮБОМИР НИКОЛОВ

За сряда има един заявен протест в София – този на ПП „Продължаваме промяната". Чрез високоговоряща уредба ще даваме указания на мирно протестиращите и ще ги информираме за обособени групи от провокатори. Ще има и командировани полицаи Това каза главен комисар Любомир Николов.

Подготвяме се с всички сили, събираме оперативна информация за появата на провокатори. Днес направихме анализ и на протеста в сряда ще има три пункта за извеждане на не мирно протестиращи и триетапни контролно-пропускателни пунктове.

Той апелира организаторите да са "естествени помощници" на полицията.

ЛЮБОМИР НИКОЛОВ

