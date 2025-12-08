2 години условно получи 44-годишен за опит за убийство при неизбежна отбрана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжният съд в Кърджали осъди 44-годишния Н.Б. от село Воловарци на две години „лишаване от свобода", отложено с четиригодишен изпитателен срок, за опит умишлено да умъртви А .И. при превишаване пределите на неизбежната отбрана.

Според съда на 27 юни 2021 г. в селото подсъдимият е нанесъл на пострадалия прободно-порезно нараняване в лявата горна част на корема, както и още два удара с нож – в зоната на гръдния кош и лявата ръка. Експертизата е установила, че получените рани са могли да доведат до смъртен изход за сравнително кратко време.

Магистратите приеха, че действията на Н. Б. са извършени при превишаване на пределите на неизбежната отбрана. Подсъдимият бе оправдан по първоначално повдигнатото обвинение за опит за убийство.

С присъдата съдът задължи Н. Б. да заплати на пострадалия А. И. 40 000 лв. обезщетение за претърпени неимуществени вреди, както и направените по делото разноски.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Апелативния съд – Пловдив.