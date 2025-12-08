ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж на 74 г. от село Струйно е загинал при катастрофа тази сутрин

Полиция

Мъж на 74 години, от шуменското село Струйно, е загинал при пътнотранспортно произшествие тази сутрин, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

Малко след 6:15 ч. в дежурната част на ОД на МВР – Шумен е приет сигнал от 45-годишен мъж за инцидент на изхода на село Струйно, в посока към Разград. Мъжът съобщил, че е управлявал микробус и може би е ударил човек, който вървял по пътното платно.

Към мястото на произшествието са насочени екипи на полицията и Спешна помощ. Установено е, че в крайпътна канавка лежи мъж, без жизнени показатели. Изяснена е самоличността му, мъжът е на 74 години от село Струйно. Водачът на микробуса, 45-годишен мъж от Шумен, е правоспособен, тестван е за алкохол и наркотични вещества. Пробите му са отрицателни. Извършен е оглед. Образувано е досъдебно производство, допълниха от пресцентъра на ОД на МВР, съобщи БТА. 

Полицейска операция срещу водачи, употребили алкохол или наркотични вещества, е в ход в Шуменско днес. Общо 942-ма водачи на автомобили бяха проверени в Шуменско в хода на специализираната полицейска операция от 15 ноември до 30 ноември за контрол над шофьорите за шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества. 

