Цветлин Йовчев: Окървавяване на протеста автоматично значеше оставка

"Ако беше окървавен протестът, това означаваше автоматично оставка на правителството. Управляващите нямат интерес от това. ПП-ДБ също не мисля, че са го искали, защото те постоянно призоваваха да не се стига до това". Това коментира Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш вътрешен министър.

Според него провокаторите на големия протест срещу правителството и бюджета на 1 декември са целели да предизвикат сблъсъци между мирните граждани на протеста и полицаите, а не да разбиват централите на ГЕРБ и ДПС.

Положителните неща, които видяхме в охраната на протестите: имаше КПП-та, които успяха да не допуснат хора, които да внесат опасни предмети, и които да провокират насилие. Второ, за разлика от предишни пъти, когато в основата на насилието и вандалщините е била липсата на дисциплина в служителите на МВР, този път имаше дисциплина. Трето, не се допусна насилие, защото определено провокаторите целяха това. Тези хора бяха от предварително организирани групи с цел да предизвикат сблъсъци. Ако имаше групи, които искаха да атакуват офисите на ГЕРБ и ДПС, можеха да го направят, когато отпред нямаше полиция. Провокаторите искаха да предизвикат сблъсъци между полицията и мирно протестиращите, посочи Йовчев пред bTV.

Според него предварително са се раздавали маски, а самите провокатори не са успели да пробият в основната част на протеста, но са имали готовност да го направят на шествието.

Не съумяха достатъчно бързо колегите от МВР да насочат сили и средства на мястото, където станаха вандалските прояви, а хората не бяха достъчно, посочи той като слабост в организацията на охраната на протеста.

Бившият вътрешен министър обясни, че първоначално при сигнали за очаквани провокации трябва да се работи оперативно и да се види има ли подготовка в агитките и криминалния контингент. Разказа, че в миналото МВР са откривали предварително скрити вериги и други пособия за събаряне на огради около парламента. Затова трябва да се извикат лидерите на тези групи, които са познати на МВР. Трябва да се направи стриктен инструктаж на униформените как да действат в различни ситуации и да е сигурно, че няма да излизат от контрол. Освен това трябва да се подсигурят резерви от униформени както в зоната на протеста, така и извън нея, за които да има и определени маршрути, по които могат бързо да стигнат до нужните точки. Трябва също видеонаблюдение, да има оперативен център извън протестната зона и служители на МВР вътре сред протестиращите. Ако се очаква мирен протест, те може да са обозначени, а ако се чакат провокации - да са цивилни.

Следващият протест, организиран от "Продължаваме промяната" ще е в сряда, когато се очакват и дебатите по вота на недоверие срещу правителството. Първият митинг беше в сряда преди две седмици и беше обявен само срещу бюджета. На 1 декември пък хиляди българи протестираха в София и големите областни градове и срещу управляващите, като според мнозина това е най-големият протест у нас поне от 1997 г. насам. От СДВР вече обявиха, че ще дават указания на високоговорители по време на митинга в столицата и ще има триетапни пропукателни пунктове, за да не се внасят забранени предмети. Щели да имат и организация за извеждане на провокатори.