Кметът на Шумен проф. Христо Христов участва в обучително посещение във Франция, организирано от Националното сдружение на общините в Република България. В периода 1–5 декември 2025 г. представители на български общини обмениха опит с местни и регионални власти в Париж и региона Ил дьо Франс по теми, свързани с устойчивото градско развитие, климатичните политики, управлението на отпадъците и иновациите.

В рамките на програмата бяха проведени срещи в Регионалния съвет на Ил дьо Франс, където беше представена визията за развитие на региона до 2040 г. с акцент върху достъпното жилищно строителство, модерния транспорт, енергийната ефективност и опазването на зелените площи. Дискусиите преминаха през принципите ZAN (ограничаване на строителството върху природни територии) и ZEN (постигане на въглеродна неутралност), както и през механизмите за финансова стабилност на местните власти след отпадането на данъка „обитаване".

Кметът на 17-и район на Париж Жофроа Булар представи опита на еко квартала Clichy-Batignolles – пример за съчетаване на енергийно ефективни сгради, социални жилища и модерни екологични решения, включително отопление чрез геотермална енергия. Обсъдени бяха и инициативи в областта на цифровизацията, сред които системи за интелигентно паркиране и дигитални услуги за гражданите.

Делегацията посети Парижката климатична агенция, където бяха представени програмите за енергийна реновация на жилища и подкрепата за кооперациите чрез платформата CoachCopro. Акцент бяха европейските модели за прилагане на климатични политики на местно ниво и инструментите за подкрепа на гражданите.

Посещението включваше и обекти за управление на отпадъците. Представени бяха инсталации за компостиране и метанизация, системи за третиране на биологични отпадъци и модели за междуобщинско сътрудничество чрез структури като SIVOM. В разговорите с представители на малката община Крон бяха разгледани практики за разделно събиране, финансиране на екологични проекти и ролята на гражданите в този процес.

Като пример за устойчиво енергийно решение беше посетена геотермалната централа в градовете Грини и Вири-Шатийон, която осигурява отопление за над 23 000 домакинства. Проектът е част от по-широката стратегия на местните власти за намаляване на въглеродните емисии и използване на възобновяеми енергийни източници.

В Сената на Франция кметовете се срещнаха с вицепрезидента Лоик Ерве – председател на групата за приятелство Франция–България. Дискусията беше посветена на ролята на местните власти в парламентарната дипломация, на подкрепата на Франция за българските европейски приоритети и на възможностите за по-тясно сътрудничество между двете държави.