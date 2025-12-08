Първенци в Ученическите игри бяха наградени от кмета Пенчо Милков

С тържествена церемония днес бяха отличени ръководителите на отборите, които постигнаха отлични резултати с участието си в Ученическите игри през изминалата година. На събитието, което се проведе в зала „Св. Георги" в сградата на Община Русе, присъстваха кметът Пенчо Милков, заместник-кметът Борислав Рачев, експерти от дирекция „Младежки дейности и спорт" и преподаватели от училища, които участват с отбори и с индивидуални състезатели в Ученическите игри. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Кметът удостои с почетни плакети ръководителите, чиито възпитаници се класираха на първите три места в националния етап на игрите в различните видове спорт. Той поднесе отличия на Милена Стойчева, Виктор Савов, Огнян Тончев и Явор Стамболиев от АЕГ „Гео Милев"; на Венета Велчева от МГ „Баба Тонка"; на Венцислав Данчев и Михаела Маринова от ПГИУ „Елиас Канети"; на Бисер Мандажиев от СУПНЕ „Фридрих Шилер" и на Деяна Владова от ОУ „Отец Паисий". Милков връчи и грамоти за достойно представяне на Цветан Тошков, Георги Георгиев и Петя Русева от АЕГ „Гео Милев"; на Татяна Пенчева и Йордан Марков от МГ „Баба Тонка", на Михаела Грозева и Невена Николова от СУ „Христо Ботев", на Ирина Николова и Димитър Шумаров от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ", на Здравка Ганева от ОУ „Любен Каравелов"; на Динко Дерменджиев от ОУ „Ангел Кънчев" и на Сибел Таракчиева от НУИ „Проф.Веселин Стоянов".

Милков благодари на учителите за труда, който влагат в подготовката на децата и младежи за Ученическите игри. „Знам колко усилия, време и търпение стоят зад всяка тренировка и победа. Поздравявам всички отбори и състезатели, защото истинската стойност е в участието, в духа на спорта и в радостта от играта. Вие сте хората, които вдъхновявате децата да бъдат упорити и да се борят честно. Благодарение на Вашата посветеност, нашите ученици растат като цялостни личности - спортисти, бойци и победители в живота", подчерта Милков.

Специален плакет заслужи директорката на ОУ „Л. Каравелов" Веселка Николаева, която е единственият директор на училище, който е и водач на отбор. В приветствието си към присъстващите заместник-кметът Борислав Рачев заяви, че е много важно децата да са мотивирани, да вярват в себе си и да не се предават.

Срещата продължи с теглене на жребия за Ученически игри 2025/2026 г. за спортовете футбол, баскетбол, волейбол и хандбал за 5-7 клас и 8-10 клас.