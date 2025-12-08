Политолог: Не може да отидем на нови избори без никакви промени в закона

Очевидно не може да отидем на избори без никакви промени в Изборния кодекс. Трябват промени, но като че ли пак изпуснахме момента за това, защото те могат да бъдат правени само в мирно време. Опасението ми е, че в такъв период не може да се правят сериозни промени. Първо, защото не знаем кога ще дойдат изборите. Второ, защото това е социален сблъсък - има поне две групи в обществото и 4-5 основни партии на различно мнение. А промените трябва да са такива, че да ги приемат всички, за да не се разхождаме после пак по съдилищата. Това коментира пред bTV каза Даниел Стефанов, политолог и експерт по изборни системи.

По-рано днес организацията "Гражданска платформа" заедно с "Правосъдие за всеки", БОЕЦ и други граждански сдружения изпратиха до парламента предложения за промени в Изборния кодекс. Сред тях са да се надгради машинното гласуване, така че да има възможност за това във всички секции, не само в тези с над 300 души в избирателния списък, но да има възможост и за гласуване на хартия. Предлагат още машинно броене, да няма възможност един кандидат да води две листи, професонализация на изборната администрация, да си впише в закона изискване за чисто съдебно минало на членовете на секционните комисии.