Борисов: Включването ни в програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен приоритет

Включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет, който се следи с голяма чувствителност от българските граждани. Това заявих на среща в централата на ГЕРБ с Кристофър Смит, заместник помощник държавен секретар на САЩ за Европа и Евразия, който е на посещение у нас във връзка с третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ. На срещата присъстваха Георг Георгиев, министър на външните работи и Жечо Станков, министър на енергетиката. Това съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в своя фейсбук публикация.

"България има значителен напредък, постигнат през последните години, както и отлично сътрудничество между българските институции и американската страна. Страната ни е в готовност да продължи изпълнението на всички необходими стъпки, за да постигнем това очаквано от българите решение възможно най-скоро", пише още той.

"Обсъдихме ключовите теми от двустранния дневен ред - енергетика, сигурност, технологии, икономическо сътрудничество и регионална стабилност. Подчертах стратегическия характер на отношенията между нашите две държави, основани на доверие, споделени цели и последователно партньорство.

Акцент в разговора беше сътрудничеството в сферата на енергийната сигурност. Изразих благодарност за решението на правителството на САЩ да издаде 6-месечен общ лиценз за транзакциите на дружествата на "Лукойл" в България. Потвърдих ангажимента ни за дългосрочно и устойчиво решение, което гарантира сигурността на енергийните доставки за страната и региона. Обсъдихме и напредъка по ключовите проекти за диверсификация, включително развитието на газовата инфраструктура, Вертикалния газов коридор и стратегическото сътрудничество в ядрената енергетика с американски технологии.