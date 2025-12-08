Окончателно: 8 г. затвор за бизнесмена от Ардино, убил двама души при катастрофа край Пловдив

Аднан Юсеинов вече е задържан

Бизнесменът от Ардино Аднан Юсеинов, който на на 12 декември 2022 г. на път към Пловдив се блъсна челно в такси и двамата души в него загинаха, влиза за 8 години в затвора. Решението за това е на ВКС и е окончателно. По информация на "24 часа" той вече е задържан. След катастрофата Юсеинов също беше тежко ранен и не е бил в ареста.

Вечерта на фаталната дата той шофирал с превишена скорост, на прясно ремонтирания участък край Садово ускорил до 156 км/час, въпреки че било тъмно и валял силен дъжд. За момент отклонил вниманието си, БМВ-то му навлязло в насрещното и ударило лек автомобил "Киа". Водачът на тази кола и 6-годишното му дете се разминали без травми, но били много уплашени.

След този сблъсък Юсеинов намалил до 135 км/час, но продължил да се движи в насрещната лента и ударил челно такси. 33-годишният пътник в него Салиф Тефик и шофьорът Сурай Расим, на 31 г., починали на място.

Аднан Юсеинов призна вината си и делото протече по съкратената процедура. Присъдата от 8 години затвор и 11 години без книжка беше произнесена от Окръжния съд в Пловдив и потвърдена от Апелативния, а сега и от ВКС. В хода на делото пред двете горни инстанции адвокатите на Юсеинов се опитаха да докажат, че той страда от Синдрома на Хънтингтън, което се отразява на на двигателните и умствените му способности. Експертиза обаче показа, че той има генетични данни за такава диагноза, но може никога да не я отключи.