Излязъл от затвора преди 3 месеца, Слави Касата направи 7 обира (Обзор)

Той и съучастникът му в гонка с полицията и стрелба във въздуха

Рецидивист, излязъл от затвора преди 3 месеца, бе хванат след гонка с полицията и изстрел във въздуха, докато го преследваха заради кражба. Бандитът имал още 6 обира за последните 90 дни.

51-годишният мъж, известен като Слави Касата, е с дълго досие. В него личат предимно кражби, но и няколко грабежа. Той е лежал 2 години в затвора за кражба след споразумение с прокуратурата. Излязъл оттам през септември. Не му отнело много време да се сближи с мъж на 46 години, с когото започнали серия домови кражби.

Слави Касата ползвал партньора си за отцепка, а самият той отключвал вратите с подправен ключ. Често и наблюдавал жертвите си, като се ориентирал по колите и облеклото им за потенциалното им материално състояние. Освен това бил хитър. В жилищата винаги ровел внимателно, така че да не личи, че е имало обир. За да може хората да не се усетят, винаги заключвал на излизане. По този начин често собствениците не разбирали веднага, че са жертва на кражба. Понякога дори не се усещали със седмици. Откраднатото злато двамата веднага претопявали, а техниката била разглобявана и продавана на части, за да не бъде проследена от полицията при евентуална жалба от собствениците.

За 3 месеца двамата успели да направят 6 обира, подозират ги за поне още толкова. В понеделник по обяд рецидивистът влязъл в пореден 7-и апартамент в столичния кв. "Лагера", а приятелят му дебнел за очевидци отвън. Не успял обаче да види, че ги чакат криминалисти.

Двамата излезли от сградата и се качили в ауди. Веднага след това последвала бясна гонка с полицията. При нея криминалист стрелял предупредително във въздуха, преди двамата да бъдат задържани на бул. "Гоце Делчев" близо до голям магазин. Това станало пред очите на множество свидетели.

Преди да бъдат хванати, двамата били следени около 2 седмици, разказа шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов. "Установихме зачестили кражби в района на квартал "Лагера" и след събиране на информация стигнахме до двама души, които често посещават домове и крадат накити, пари и техника", обясни още полицай №1 на София.