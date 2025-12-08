Изтеглят към Бургас ударения от дрон танкер, чакат турци или китайци да си го приберат

От 10-членния екипаж, изоставен до Ахтопол от истанбулски влекач, на борда са трима, другите са евакуирани

Бургас бил най-подходящото място за довлачване на бедстващия танкер "Кaйрос", когато метеорологичните условия позволят. Този план се разглежда като вариант за съдбата на 275-метровия кораб, който хвърли котва край Ахтопол, след като бе повреден от украински дронове.

В понеделник танкерът остана с 3-ма души на борда, тъй като хеликоптер на Военноморските сили от база "Чайка" евакуира още четирима от 10-членния екипаж. Първите трима бяха изтеглени на суша в неделя и настанени по хотели във Варна. Оставането на тримата било поискано от базирания в Китай корабособственик, за

да не загуби собствеността върху танкера

- това повелява морското право, ако всички напуснат плавателния съд.

"Всякакви варианти за танкера са възможни", лаконичен бе шефът на "Морска администрация" в Бургас кап. Живко Петров. Според посветени в спасяването на танкера от Истанбул до Бургас няма достатъчно подходящо място за приютяването му. Сред местните в Ахтопол тръгнаха слухове, че може да бъде преместен в отсрещното на пограничното село Резово - турското Енеада. Такъв вариант обаче не бил разглеждан, тъй като тамошното пристанище е малко и не позволява газенето на големи танкери. Затова "Кaйрос" ще бъде довлечен на рейда в Бургас, което е по-близо, отколкото от Ахтопол до Истанбул.

"Ако се повреди нещо, Бургас разполага с необходимата инфраструктура да се реагира в екстрени ситуации", коментира източникът на "24 часа". За преместването на огромния танкер обаче били

нужни не един, а три влекача

Междувременно се разбра, че България разполага с детайлна информация за движението на влекача "Tимур Бей" от турски до български териториални води, включително и точните координати, от които започва буксирането на танкера "Kaйрос". Те бяха представени в понеделник на посланика на Турция у нас Мехмет Уянък от транспортния министър Гроздан Караджов на среща, инициирана от външния министър Георг Георгиев.

На нея той поискал от турския дипломат информация защо и как танкерът е навлязъл в нашите териториални води, след като първо е бил в турските. От данните

ставало ясно, че е целенасочено движението към българския бряг

и изоставянето на танкера на 6 мили от брега, без да бъдат уведомени властите ни. (Виж подробности по-долу.)

Съдът плава под флага на Бенин, с китайски собственик, но минава за танкер от руския сенчест флот и като такъв

фигурира в списъка на санкционираните съдове

Тези кораби превозват нефт от Русия към индийски пристанища, но в момента на удара "Kaйрос" е бил празен. Пътувал към Новоросийск да пълни петрол, когато на 29 ноември в турски води бил поразен от дрон. Инцидентът станал на 53 мили северно от Босфора.

Нашите власти ясно са видели как двата съда - буксирът и танкерът, се разделят в български води. Влекачът поема към Енеада, а вълните носят "Кaйрос" край Ахтопол. Добре че в събота успя да хвърли котва, за да не се разбие в скалите - въпреки че танкерът е празен, ни очакваше голяма екокатастрофа при евентуален разлив на собственото му гориво.

По данни на екоминистерството към момента

няма замърсяване

на водите край Ахтопол. Басейнова дирекция "Черноморски район" - Варна, разположи измервателни уреди за мониторинг и взе проби между Созопол и Резово.

Засега не е ясно закога е насрочена операцията по довлачването на танкера в Бургас, чака се подходящо време.

Другият голям въпрос обаче е докога ще остане в наши води. България има горчивия опит от либийския танкер "Бадр", който от 2017 г. обрасва в миди и раци на рейда в очакване да приключи съдебната сага около собствеността му.

Гроздан Караджов: Търсим убежище, където да се ремонтира корабът

Посланикът на Турция обещал, че ще разследват

Министрите на външните работи и на транспорта Георг Георгиев (вляво) и Гроздан Караджов показват картата с маневрите на танкера и турския влекач.

"Изчакваме подходящи метеорологични условия в следващите дни, за да проведем операция за евакуирането на танкера "Кайрос" и ще потърсим убежище, където да се прибере, ремонтира и да стане безопасен".

Това обясни вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов на съвместен брифинг с външния министър Георг Георгиев. Увери, че танкерът не представлява опасност за околната среда или хората. След като се прибере, ще се извършат и изследвания за безопасността на неговата мореходност, като тези действия ще отнемат около седмица.

На танкера ще се закара оборудване, включително електрогенератор, с който да се задвижат агрегати и да може да се вдигне котвата. Министър Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, представители на военното ръководство и официални гости присъстваха на церемонията.

При наличието на екипаж на плавателния съд ангажимент на собственика му остава как ще се справи с последиците от тази ситуация, включително и покриването на разходите. Той е изпратил агент и сме във връзка с него, увери Караджов.

Георг Георгиев пък информира за проведената в понеделник среща с турския посланик, от когото е поискана по-детайлна информация. Той е обещал, че ще се направи разследване.

Основните три въпроса, на които България търси отговор, са как "Кайрос" се е придвижил от точката на поразяване до точката, в която е пресрещнат от влекача "Тимур Бей" и изоставянето му на 6 мили от нашия бряг.

Караджов разказа: "Танкерът е бил с изключена система за опознаване и ние съдим по допълнителни данни на "Морска администрация". В един момент се отправя към турския бряг - в точка 1 (от показаната карта - б.р.) се пресреща с влекача и започва буксиране, оттам се насочва много ясно към българския бряг. С каква задача е бил натоварен "Тимур Бей", е вторият въпрос.

В т. 2 от картата започват първите комуникации от българска страна, правим опити да се свържем с кораба, няма отговор от тяхна страна и почваме да ги наблюдаваме много внимателно. Вълните обаче са били 4,5-5 бала и граничните катери не успели да излязат.

В т. 3 се преминават границите на българските териториални води - около Синеморец, и тук катерът се изоставя. "Тимур Бей" казва: Задачата ни е изпълнена, прибираме се към пристанището.

Министър Запрянов ще награди военните, спасили с хеликоптер моряците

Благодарност на военнослужещите от състава на ВМС, участвали в операциите по оказване на помощ и евакуация на моряците от танкера "Кайрос" на 7 и 8 декември, изрази министърът на отбраната Атанас Запрянов. Те ще бъдат наградени, съобщи той.

Операцията беше извършена с хеликоптер "Пантер" от база "Чайка".

"Говорим за добросъседство и се надявам турската страна да бъде открита и да сподели информация", коментира пред журналисти Запрянов очакването си България да научи как танкерът се озова край Ахтопол. Иначе това не бил "военен въпрос" между България и Турция.

Във Военноморската база - Варна, министърът участва в ритуал по тържественото вдигане на флага за новопридобития многофункционален модулен патрулен кораб "Храбри". С това в понеделник се отбеляза официалното въвеждане на кораба в състава на ВМС - първия изцяло нов от 100 години. Запрянов напомни, че преди повече от век плавателният съд, който получава бойният ни флот, е бил построен във Франция. "Храбри" е дело на българската корабостроителница "МТГ Делфин", той е първият от двата нови бойни кораба за българските ВМС.

С реализацията на проекта доказахме, че страната ни може да строи такъв тип кораби и вече има запитвания от съюзни държави, обяви военният министър.