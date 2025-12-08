Пеевски: Не ние делим хората, а те. Призовавам всички - не трябва да се чупи държавата (Обзор)

Митинги в 24 града под надслов "Не на омразата" свика ДПС-НН, за столицата няма организация

Триъгълникът на властта в София трябва да е триъгълник на тези, които служат на държавата - президентът служи ли, или депутатите, които само се карат, пита той

Призовавам към спокойствие и разум. С рушене на държавата, преврати и насилие нищо няма да се получи. Това апелира лидерът на "ДПС -Ново начало" Делян Пеевски ден преди митингите, които партията организира в 24 града под надслов "Не на омразата". Още в понеделник той пристигна в Кърджали - един от основните центрове на събиранията, и направи обиколка на областния град.

Ние утре ясно,

по мирен и демократичен начин ще изразим нашата воля

за една мирна и спокойна България,

каза още лидерът на ДПС.

Местните структури на партията започнаха да призовават на митингите от неделя, след като политическото напрежение между партиите зад правителството и опозицията ескалира миналата седмица. В петък бе внесено искането на ПП-ДБ за 6-ия поред вот на недоверие на кабинета "Желязков", което бе формулирано за провал в икономическата му политика. Вотът бе внесен от ПП-ДБ с помощта на всички депутати от алианса на Доган и тези от МЕЧ. От "Възраждане" не са се подписали, но декларираха, че ще го подкрепят при гласуването. Ако и те, и "Величие" го направят, опозицията ще има общо 105 гласа при нужни 121. А за сряда, когато в пленарната зала са насрочени дебатите, в триъгълника на властта в София ПП и ДБ свикаха нов протест.

Първи за контрамитинг във фейсбук страницата си призоваха именно от структурата на ДПС в Кърджали. Случващото се в България и подготовката на предстоящите в цялата страна митинги под надслов "Не на омразата" обсъди Делян Пеевски в понеделник с кмета на града Ерол Мюмюн, кметовете на общините от областта, депутати, членове на централното и областното ръководство на ДПС, общински съветници. Делян Пеевски и кметът на Кърджали Ерол Мюмюн по време на срещата им в общината.

Ние не делим хората, те делят хората. И

смятат, че като има протести в триъгълника на властта, оттам те ще командват България,

коментира Пеевски поведението на партиите от опозицията и конкретно ПП-ДБ, съобщиха от пресцентъра на партията.

За мен това, което те наричат "триъгълника на властта" в София, е триъгълникът на тези, които служат на България. И президентът трябва да служи на България, а той не служи на България. Парламентът трябва да служи на България, а не само да се карат. Те за това са изпратени - да вършат работа на хората. Министерският съвет също.

Трябва да се сетят, че това е "триъгълникът на слугите на държавата", подчерта Делян Пеевски.

Само избирателите могат да решат кой е техният лидер

и кой не може да бъде, допълни той.

Не трябва да се чупи държавата! Призовавам всички - тя е една, на всички български граждани, които са равни пред нея, каза още лидерът на ДПС-НН.

Той разговаря с жители на града при обиколката си пеша по главната улица на Кърджали. Някои го спираха да му разказват за проблеми, други - да го поздравят. Преди това разгледа новата джамия в квартал "Прилепци" и православния храм "Св. Йоан Предтеча" във "Веселчане" и обсъди с духовниците поддръжката и развитието на религиозните институции. Посети и новоизградената детска градина в най-големия квартал на града - "Възрожденци", и обновеното училище "Св. св. Кирил и Методий".

"Митинги срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България и провалянето на приемането на бюджета, инициира ДПС.

Това е нашият отговор

на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните си и партийните си амбиции. Ще кажем "НЕ на омразата!", защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение", съобщиха от партията в официлна позиция до медиите. И допълват: "Това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина, е най-великата ценност на демокрацията!"

Митингите са от 18 ч в центровете на Белица, Руен, Провадия, Велико Търново, Видин, Враца, Крушари, Кърджали, Кюстендил, Луковит, Монтана, Сърница, Плевен, Асеновград, Разград, Ветово, Дулово, Сливен, Смолян, Ботевград, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.