Искра Михайлова и Станислав Анастасов се срещнаха с Крис Смит

СНИМКА: Пресцентър на ДПС - Ново начало

Заместник-председателите на Движението за права и свободи Искра Михайлова-Копарова и Станислав Анастасов имаха възможността да се срещнат с г-н Крис Смит, заместник-помощник Държавен секретар на Съединените Американски Щати. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС - Ново начало. 

"Ние ценим изключително полезната дискусия и обмен на мнения за това, как България и САЩ могат да укрепят партньорството си и различните области, в които можем да работим заедно, за да подобрим живота на своите граждани.

Основна мисия и задължение за ДПС е грижата за българските граждани, служба за техния просперитет, заедно със задълженията и отговорностите, които България носи в НАТО и партньорството България – САЩ.

Ние разбираме и оценяваме значението на Стратегическия диалог между нашите страни и напълно подкрепяме усилията на българското правителство да работи за бъдещо сътрудничество със САЩ.

Ние ценим днешната среща и дискусия като стъпка в посока на по-нататъшно добро партньорство", посочват още от пресцентъра на партията. 

