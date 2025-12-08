Търсят директор за голяма професионална гимназия в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Документи се подават до 10 декември

Конкурс за временно изпълняващ длъжността директор на Професионална гимназия по машиностроене в Пловдив обяви Регионалното управление на образованието в града.

Желаещите да оглавят учебното заведение трябва да имат не по-малко от 5 години учителски стаж и висше образование със степен магистър в сферата на педагогиката.

Конкурсът ще се проведе на два етапа, като първо ще има подбор на документи, а след това кандидатите ще проведат събеседване.

Желаещите трябва да представят копие от своята диплома, документи за стаж и ако имат други придобити квалификации също. Те се подават до 10 декември т.г. в сградата на Регионалното управление на образованието в Пловдив.

Към момента директор на гимназията е Татяна Димитрова-Славова.

Учениците от Професионалната гимназия по машиностроене в Пловдив придобиват умения за работа с машини и технологии в областта на машиностроенето и транспортната техника.