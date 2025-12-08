ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Велинград погребва 27-годишния Иван, загинал в тежка катастрофа в неделя

Мая Вакрилова

12212
Иван Добрев, който загина в тежка катастрофа на пътя Велинград - Ракитово. Снимка: фб

Ти беше и ще си останеш уникално и добро момче, написа негова близка в социалните мрежи

Близки и опечалени велинградчани се прощават утре със загиналия Иван Добрев, катастрофирал на пътя Велинград - Ракитово. Поклонението е от 11 часа на Централните гробища във Велинград. 

Трагичният инцидент стана около 16,50 часа в неделя. Иван управлявал мерцедеса си, предприел изпреварване и се блъснал в насрещно движещ се микробус "Ивеко". Заради катастрофата участъкът беше дълго време затворен за движение.

"Ти беше и ще си останеш, уникално и добро момче! Никога не си бил като другите. Ти беше различен, беше разбран и чувствителен, винаги беше готов да помогнеш, винаги си се държал уважително , никога никого не си обидил, такава душичка си! Остана не разбран от хората, но и нормално! Не всеки би разбрал, твоята доброта", написа негова близка в социалните мрежи.

