Велинград погребва 27-годишния Иван, загинал в тежка катастрофа в неделя

Близки и опечалени велинградчани се прощават утре със загиналия Иван Добрев, катастрофирал на пътя Велинград - Ракитово. Поклонението е от 11 часа на Централните гробища във Велинград.

Трагичният инцидент стана около 16,50 часа в неделя. Иван управлявал мерцедеса си, предприел изпреварване и се блъснал в насрещно движещ се микробус "Ивеко". Заради катастрофата участъкът беше дълго време затворен за движение.

"Ти беше и ще си останеш, уникално и добро момче! Никога не си бил като другите. Ти беше различен, беше разбран и чувствителен, винаги беше готов да помогнеш, винаги си се държал уважително , никога никого не си обидил, такава душичка си! Остана не разбран от хората, но и нормално! Не всеки би разбрал, твоята доброта", написа негова близка в социалните мрежи.