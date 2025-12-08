ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С обрат от 0:2 в Торино "Милан" се върна върха в И...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21873833 www.24chasa.bg

Кола се заби в светофар в София

4544
КАДЪР: Фейсбук/Велизар Чакалов

Автомобил е катастрофирал челно в светофарен стълб в столицата. Това се разбра от публикация във фейсбук групата "Катастрофи в София".  

Инцидентът е станал на кръстовището между булевардите "България" и „Петко Ю. Тодоров". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

КАДЪР: Фейсбук/Велизар Чакалов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото