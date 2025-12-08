Кола се заби в светофар в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Автомобил е катастрофирал челно в светофарен стълб в столицата. Това се разбра от публикация във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Инцидентът е станал на кръстовището между булевардите "България" и „Петко Ю. Тодоров".