Мъж, заплашил жена си с убийство с имейл, получи условна присъда

Присъда от една година затвор, чието изпълнение е отложено с изпитателен срок от 3 години, получи 43-годишен мъж, който заплашил бившата си жена с убийство.

Между 6 май и 2 юни миналата година във Варна, въпреки че били разведени, подсъдимият на три пъти се заканил с убийство на пострадалата, чрез изпращане на съобщения по имейл.

Отправените в електронна кореспонденция съдържали закани и заплахи с телесни наранявания.

Съдът постанови в изпитателния срок да бъде изтърпяна и пробационна мярка „Включване в програма за обществено въздействие" за срок от 8 месеца. Мъжът ще трябва да плати и направените по делото разноски общо за над 1500 лева.

Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВОС в 15-дневен срок.