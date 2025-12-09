ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Украйна е готова за прекратяване на огън...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21878186 www.24chasa.bg

Мъж, заплашил жена си с убийство с имейл, получи условна присъда

Надежда Алексиева

[email protected]

2932
Решението е на районния съд във Варна Снимка: Pixabay

Присъда от една година затвор, чието изпълнение е отложено с изпитателен срок от 3 години, получи 43-годишен мъж, който заплашил бившата си жена с убийство.

Между 6 май и 2 юни миналата година във Варна, въпреки че били разведени, подсъдимият на три пъти се заканил с убийство на пострадалата, чрез изпращане на съобщения по имейл.

Отправените в електронна кореспонденция съдържали закани и заплахи с телесни наранявания.

Съдът постанови в изпитателния срок да бъде изтърпяна и пробационна мярка „Включване в програма за обществено въздействие" за срок от 8 месеца. Мъжът ще трябва да плати и направените по делото разноски общо за над 1500 лева.

Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВОС в 15-дневен срок.

Решението е на районния съд във Варна Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото