Супер опасният G открит в дома на Станимир Хасърджиев

Софийският районен съд остави в ареста здравния експерт, актьора Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски

Супер опасният наркотик GHB, по-известен само с наименованието G, е бил открит в дома на бившия шеф на организацията за защита на правата на пациентите д-р Станимир Хасърджиев. Дрогата, която всъщност се оказа много лесно достъпна, комбинирана с алкохол, може да доведе до смърт. Тя е във вид на течност и се поръчва по интернет, а пристига у нас под формата за препарат за джанти. Това стана ясно в Софийския районен съд, където след седемчасово заседание магистратите решиха да оставят в ареста д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов и бившия командос от френския легион Симеон Дряновски. Делото се гледа при закрити врата. Затова и подробности от пледоариите на прокуратурата и адвокатите не станаха известни. И след заседанието от думите на прокурор Георги Коджаниколов се разбра, че тримата обвиняеми имат нови обвинения за наркотици и за порнографски материали, които били на електронни носители. Наркотикът G е бил открит в дома на д-р Хасърджиев, а в домовете на другите обвиняеми са намерени метамфетамини.

Те са обвинени, че, заплашвайки с пистолет 20-годишния Георги, са го дрогирали и са го принуждавали да удовлетворява сексуалните им потребности. Младежът скача от жилището на д-р Хасърджиев от 5-я етаж на 4-я етаж, където престоява 3-4 часа и след което по мобилния си телефон се обажда на тел. 112 и на майка си. В началото на заседанието е била представена съдебно-медицинска експертиза на един от обвиняемите, който страдал от глаукома. На кого точно обаче не стана ясно. Д-р Хасърджиев и останалите обвиняеми, сред които и гръцкият модел Анастасиос Михайлидис, бяха първоначално задържани на 18 октомври, а самото престъпление, за което са обвинени е от 8 септември.

По неофициална информация младият Георги е бил в дома на доктора и предишния ден. От месец младежът се лекува в комуна. Що се отнася до наркотика G, той пристига у нас от западноевропейска държава.

Определението на съда не е окончателно и може да се обжалва.