Ученици от Монтана научиха повече за престъпленията, свързани с наркотици

Ученици от 10-и клас от профилираната гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан" посетиха Съдебната палата в Монтана за втората си лекция по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури". За тях този път тя беше свързана с темата за отглеждането, държането, разпространението и употребата на наркотични вещества и им беше представена от прокурор Лилия Илиева от Окръжна прокуратура – Монтана.

Чрез различни примери от практиката прокурор Илиева запозна младежите с дейността на прокуратурата в борбата с разпространението на наркотични вещества, разкриването на наркооранжерии и лаборатории и сподели различни трудности при разследването на този вид престъпления.

Прокурор Илиева апелира учениците да бъдат внимателни, защото наркоразпространителите разчитат именно на липсата на опит и знания у младите хора, както и да не забравят, че наркотичните вещества сериозно увреждат здравето.

В рамките на последвалата дискусия младежите задаваха различни въпроси – какъв вид наркотици основно се разпространяват в нашия регион, какви са наказанията за държане, разпространение и употреба на наркотици.

Срещата между учениците от ПГПЧЕ и прокурор Илиева е четвърта за тази учебна година по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", която се реализира от Окръжен съд – Монтана в партньорство с Окръжна прокуратура – Монтана, Районен съд – Монтана и Районна прокуратура – Монтана.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" е съвместна инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, която се реализира от 2014 г. Програмата е носител на специалното отличие „Кристални везни на правосъдието" на Съвета на Европа за 2017 г.