Рентите в Добричко тази година са 20-30% по-ниски, няма пазар за пшеницата

„Рентите, които се изплащат в Добричко в момента, са между 30 и 100 лева на декар. Най-често са от 50 до 80-90 лева. През минали години са били от 70 до 120 лева. Заради изключително големите разлики в добивите на пшеницата, царевицата и слънчогледа в различните райони на област Добрич, има и разлика в рентите. Ренти ще има, но те няма да са на нивата отпреди 3-4 години", каза Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

„Някои от земеделските кооперации в Добричко решиха да изплащат рентата на части. Вече са изплатени по 50 лева. Колко ще бъде доплащането, зависи от реализацията на продукцията. Тя върви бавно, защото цената на пшеницата е много ниска. Миналата година продавахме културата на 420 лева за тон, а тази есен цената беше 350 лева и пада надолу. От друга страна, сушата в региона през последните няколко години се отрази на количеството на добивите. Поскъпнаха препарати, семена, горива. Рентите така или иначе трябва да се изплатят на собствениците на земя, някои земеделци може да тръгнат да теглят дори кредити за това, което е много опасно. Но реално тазгодишните ренти ще са по-ниски", заяви Илия Илиев, председател на областния съюз на земеделските кооперации „Добруджа".

„В сектор „Земеделие" се наблюдава увеличаване на производствените разходи с около 40 процента – от 2022 г. до сега. Войната в Украйна изкриви международните пазари. Себестойността на продукцията е по-скъпа с около 35 процента. В същото време, цената на пшеницата на същите тези международните пазари в края на тази година е като тази отпреди 10 години", посочи Жекова. „Банките вече официално затвориха портфейла си за земеделците, което означава невъзможност за кредити, защото не ни смятат за ликвидни", предупреди тя. „Междуфирмената задлъжнялост между земеделски производители и доставчици на торове, препарати и семена е изключително голяма. Наред с това пазарът на земеделска продукция е много слаб, търговията е вяла, ситуацията в Черно море утежнява обстановката допълнително – това е перфектна буря. В момента може слабо да се изтъргува пшеница за 35 стотинки на килограм, слънчогледът, заради ниската си масленост тази година, се купува на 85 стотинки, за царевицата цената е около 35 стотинки за килограм. Базите със зърно са пълни, което поставя под заплаха и продукцията, и оцеляването на тези фирми. Доста компании за търговия със зърно излязоха от нашия пазар, което е притеснително", добавя Жекова.