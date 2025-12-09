Шефът на СДВР: Заложни къщи са карали длъжници да вандалстват на протеста на 1 декември

Имахме оперативна информация още преди протеста на 1 декември, че се набират задлъжнели клиенти на заложни къщи срещу опрощаване на заеми да вършат вандалски действия. Това съобщи шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Той обясни, че са проверени 10 заложни къщи с 43-ма служители. 34 от тях са с криминални регистрации. Тези заложни къщи генерират престъпност, тъй като клиентите са нарко или хазартни зависими лица. Събитачите прибягват към принуда с физическа сила, каза Николов. И отговори, че повечето обекти са на Иво Пифа, който преди 5 години имаше обвинение, че е плащал за протестите тогава. Впоследствие то падна.

Засега при акцията няма задържани, каза Николов и добави, че се надява след акцията днес на протеста утре да няма провокации.

Протестът утре започва пред Софийския университет. От "Възраждане" са заявили, че ще дойдат 6 автобуса с техни симпатизанти. Шествие от Орлов мост в 21 ч няма да има, от СДВР са отказали провеждането му.

По време на протеста са предвидени 19 КПП-та. Ще има и шествия, а по успоредните на тях улици ще са разположени патрули на полицията.