САЩ и България ще работят в отбраната, енергетиката и създаването на центрове за данни с изкуствен интелект

Гордеем се, че сме партньор на България в усилията ѝ да укрепи своята енергийна независимост, каза заместник-помощник държавния секретар Кристофър Смит

България и САЩ ще работят заедно за развитието на отбраната, енергетиката, новите технологии и спирането на незаконната емиграция и. Това стана ясно след третата сесия на Стратегическия диалог, която се проведе в Министерския съвет. Делегацията на САЩ беше водена от заместник помощник държавния секретар за Европа и Евразия Кристофър Смит, а българската - от премиера Росен Желязков.

От съвместното им изявление стана ясно, че ще се засили партньорството между САЩ и България в областта на отбраната. По този начин се укрепва сигурността и стабилността в Черноморския регион, Западните Балкани и по източния фланг на НАТО. Покупката ни на F-16 и бронирани машини „Страйкър", съвместното участие в многонационалната бойна група на НАТО и развитата българска отбранителна промишленост засилват оперативната съвместимост в рамките на НАТО и общата сигурност, и подпомагат износа и индустрията на САЩ в сферата на отбраната, стана ясно от съвместното им изявление.

Съединените щати отбелязаха напредъка на България в укрепването на регионалната енергийна сигурност.

Сътрудничество и инвестиции в енергетиката

Съединените щати отбелязаха напредъка на България в укрепването на регионалната енергийна сигурност и свързаност чрез диверсификация, която намалява зависимостта от руски енергийни ресурси, подкрепяйки енергийните интереси на САЩ и достъпа до пазара. Двустранното сътрудничество в сферата на ядрената енергия за граждански цели засилва ролята на България като регионален енергиен център и създава възможности за американския бизнес. Предвидимият и прозрачен бизнес климат насърчава двустранната търговия и разширява сътрудничеството в областта на икономиката, цифровите технологии и енергийната сигурност, включително целевите инвестиции и модернизацията на инфраструктурата.

САЩ И България споделят общ ангажимент към регионалния и глобалния мир и сигурност.

Гранична сигурност и правоприлагане

Засиленото сътрудничество в областта на граничната сигурност и правоприлагането пряко подпомага общите ни усилия в борбата с организираната престъпност, трафика на хора и наркотици, незаконната миграция, тероризма и заплахите за киберсигурността. Продължаващият напредък на България по ключови усилия в областта на сигурността и обмена на информация, свързани с програмата за безвизово пътуване, е от полза и за двете държави, укрепва граничната сигурност и улеснява законното пътуване.

Глобален мир и сигурност

България и Съединените щати имат общ интерес за глобален мир, свобода, демокрация и икономически растеж. България приветства инициативите на президента Тръмп за прекратяване на войната в Украйна и всеобхватната рамка за устойчив и траен мир в Газа.

Премиерът Росен Желязков обясни, че като близки приятели, доверени партньори и съюзници България и Съединените американски щати споделят общ ангажимент към регионалния и глобалния мир и сигурност, устойчивия икономически растеж, укрепването на близките връзки между нашите народи, както и по-нататъшното засилване на двустранните търговски и инвестиционни отношения.

„Благодарение на силното лидерство на президента на САЩ Доналд Тръмп днес съществува реална възможност за спиране на кръвопролитията и слагане на край на войната, проправяйки път към справедлив и траен мир с необходимите гаранции за сигурността на Украйна", каза министър Георг Георгиев, в контекста на войната на Русия в Украйна. Той подкрепи и всеобхватната рамка на американския президент за прекратяване на конфликта в Газа, включваща освобождаване на всички заложници и осигуряване на устойчив хуманитарен достъп.

Бяха проведени няколко тематични панела, обхващащи основните области на стратегическото партньорство между България и САЩ – енергетика и инвестиции, гранична сигурност и правоприлагане, центове за данни с изкуствен интелект и нови технологии, сътрудничество в сигурността и отбраната, координация в стратегическите комуникации, глобални въпроси на сигурността. Министрите на енергетиката Жечо Станков, на вътрешните работи Даниел Митов, на отбраната Атанас Запрянов, на икономиката и индустрията Петър Дилов и заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски участваха в съответните панели и представиха постигнатите резултати в двустранното сътрудничество между България и САЩ в тези ключови направления, като акцентираха върху укрепването на стратегическото партньорство в интерес на напредъка и просперитета на двете държави и народи.

"За нас е от особено значение, че първият Стратегически диалог с държава – членка на ЕС през мандата на настоящата администрация е именно с България. Мисля, че това показва важността на нашите отношения, както и широкия обхват и дълбочината на всичко, върху което работим заедно", каза заместник-помощник държавния секретар Кристофър Смит. Обясни, че имаме силни и трайни отношения, основани на общи цели. "Нашето партньорство повишава регионалната сигурност, защитава границите ни от незаконна търговия и нелегална миграция, гарантира енергийната сигурност и насърчава търговските възможности и иновациите за повишаване на общия ни просперитет", каза още той.

"Преди да преминем към първата сесия от стратегическия диалог, бих искал да очертая как от страна на Съединените щати виждаме развитието на това партньорство във всяка от обхванатите области. Първо, енергетика. Гордеем се, че сме партньор на България в усилията ѝ да укрепи своята енергийна независимост и да се превърне в регионален център за надеждна и ценово достъпна енергия. Съвместната работа за разширяване на сътрудничеството в областта на ядрената енергия за граждански цели ще помогне на нашите две държави – и на Европа – да изградят по-сигурно енергийно бъдеще. Второ, сигурност на границите. Нашето продължаващо партньорство с България в борбата срещу масовата и незаконната миграция и транснационалната престъпност е пример за това как сътрудничеството в областта на правоприлагането повишава безопасността на нашите две държави и на региона. Трето, регионална сигурност. България има ключова роля в защитата на източния фланг на НАТО, в укрепването на сигурността в Черноморския регион и в споделянето на отговорностите като много способен съюзник в Алианса. Много се радваме, че последните изтребители от първата партида F-16 се очаква да пристигнат всеки момент. Придобиването на изтребителите F-16 – гръбнака на съюзническата сила във въздушното пространство – както и на бойните машини „Страйкър", представляват значим етап от модернизацията на Българската армия. Ние сме много горди, че сме ваши партньори в този процес и сме готови да подкрепим последователните ви усилия за развитие на способностите, необходими за обезпечаване на сигурността на България и за изпълнение на вашите съюзнически ангажименти в НАТО. Накрая, нововъзникващи технологии. Съединените щати с готовност ще работят с България при създаването на центрове за данни, развитието на иновативни екосистеми и разширяването на научните и търговските партньорства с доверени партньори, които отдават приоритет на сигурността на данните", каза още в речта си той.