Автобус се блъсна в два стълба на пътя между Асеновград и Куклен, шофьорът се размина с глоба

Книжката му няма да бъде отнета, за да не загуби работата си

Шофьор на междуградски автобус от Куклен, превозващ пътници, се размина с глоба от 1200 лева за катастрофа по пътя от Асеновград, при която пострадали няколко души. Паричната санкция е единственото му наказание, а книжката му не е отнета, тъй като би загубил работата си.

Инцидентът станал на 23 декември 2021 г. Около 7,15 часа сутринта шофьорът пристигнал на автогарата в Асеновград. Там в буса му се качили трима пътници и 5 минути по-късно потеглили към Куклен.

Към 8 ч. превозното средство вече се движело по Асеновградско шосе с около 85 км/ч. В един момент водачът загубил контрол, отклонил се надясно и се ударил в електрически стълб. След сблъсъка автобусът продължил движението си, блъснал още един стълб и спрял едва след около осем метра. От ударите пътниците паднали на земята и се търкулнали към предната част на автобуса. Една от тях пострадала най-сериозно. Била откарана в болница и там установили, че и е счупено лявото рамо, като претърпяла операция. Експертиза показала, че и е причинена средна телесна повреда, довела до трайни увреждания на крайника. Останалите двама пътници нямали сериозни наранявания.

Пристигналите на място служители на реда тествали шофьора с дрегер, но резултатът бил отрицателен. Той заявил пред тях, че катастрофата станала, защото друг водач с БМВ го засякъл, а по-късно твърдял, че му прилошало.

Автотехническата експертиза установила, че инцидентът е причинен от засичане от страна на БМВ-то, но показанията на един от пътниците разкрили, че шофьорът всъщност е заспал на волана.

Според съда той е нарушил правилата за движение, поради което му е наложена парична санкция малко над минималната, но без отнемане на книжката. Мъжът ще трябва да заплати и разноските по делото, които възлизат на 1378 лева.