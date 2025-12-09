Радослав Ревански, ДПС: Два пъти избрахме президента Радев, съжаляваме и ще си поправим грешката

"Основното послание на цяла България и правителството е, че държавата иска да има мир и спокойствие. Хиляди, милиони хора искат мир и развитие, а правителството да работи. Поздравяваме го, че коригираха бюджета и чуха милионите български граждани. Да не се допуска държавата да изпадне в хаос. След 1 януари, когато влезем в еврозоната, ще бъде крайно безотговорно държавата да няма правителство и работещи контролни органи и да има голяма спекула с цените.

Да кажа на младите хора „Не на анархията" Това каза зам.-председателят на ДПС и кмет на община Белица Радослав Ревански на митинга "Не на омразата" в Белица.

Час по-рано от обявеното начало в 18 ч. на площада се събраха хиляди жители на общината, както и от съседните общини и населени места.

"Младите хора най-много ще загубят, ако има анархия и няма правителство. Тогава ще спечелят олигарсите на Радев и ПП-БД както го правиха в последните 4 г. Това не го искаме! Поздравявам повече от 200 кметове на общини, които подкрепят нашата инициатива за мир и спокойствие. Надявам се да се приеме бюджетът до края на декември, за да може и общините да си приемат бюджета", допълни Ревански.

Увери, че няма никакво противопоставяне и напрежение и не иска да бъдат противопоставяни хората на софиянци, беличани, якорудчани. "Всички сме български граждани. А това, че шепа шарлатани на ПП-ДБ и на Радев се опитват да насаждат омраза, ние отговаряме на камъните отговаряме с цветя, на омразата – с любов. Белица е столица на заедността. Спрямо мен бе проявена вербална агресия от хулигана Мирчев и хората казаха, че искат да дойдат да подкрепят мен, г-н Пеевски и правителството. ДПС сме най-национално отговорната партия, която не участва пряко във властта. Ние подкрепяме в парламента правителството. Избрахме два пъти президента Радев, за което съжаляваме и още 2026 г. ще си поправим тази грешка", категоричен бе Ревански.