ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Украйна е готова за прекратяване на огън...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21879147 www.24chasa.bg

Радослав Ревански, ДПС: Два пъти избрахме президента Радев, съжаляваме и ще си поправим грешката

Тони Маскръчка

4688
Митинга на в Белица Снимка: Тони Маскръчка

"Основното послание на цяла България и правителството е, че държавата иска да има мир и спокойствие. Хиляди, милиони хора искат мир и развитие, а правителството да работи. Поздравяваме го, че коригираха бюджета и чуха милионите български граждани. Да не се допуска държавата да изпадне в хаос. След 1 януари, когато влезем в еврозоната, ще бъде крайно безотговорно държавата да няма правителство и работещи контролни органи и да има голяма спекула с цените.
Да кажа на младите хора „Не на анархията" Това каза зам.-председателят на ДПС и кмет на община Белица Радослав Ревански на митинга "Не на омразата" в Белица.

Час по-рано от обявеното начало в 18 ч. на площада се събраха хиляди жители на общината, както и от съседните общини и населени места.

"Младите хора най-много ще загубят, ако има анархия и няма правителство. Тогава ще спечелят олигарсите на Радев и ПП-БД както го правиха в последните 4 г. Това не го искаме! Поздравявам повече от 200 кметове на общини, които подкрепят нашата инициатива за мир и спокойствие. Надявам се да се приеме бюджетът до края на декември, за да може и общините да си приемат бюджета", допълни Ревански.

 Увери, че няма никакво противопоставяне и напрежение и не иска да бъдат противопоставяни хората на софиянци, беличани, якорудчани. "Всички сме български граждани. А това, че шепа шарлатани на ПП-ДБ и на Радев се опитват да насаждат омраза, ние отговаряме на камъните отговаряме с цветя, на омразата – с любов. Белица е столица на заедността. Спрямо мен бе проявена вербална агресия от хулигана Мирчев и хората казаха, че искат да дойдат да подкрепят мен, г-н Пеевски и правителството. ДПС сме най-национално отговорната партия, която не участва пряко във властта. Ние подкрепяме в парламента правителството. Избрахме два пъти президента Радев, за което съжаляваме и още 2026 г. ще си поправим тази грешка", категоричен бе Ревански.

Митинга на в Белица Снимка: Тони Маскръчка
Митинга на в Белица Снимка: Тони Маскръчка
Митинг на ДПС в Белица.
Митинга на в Белица Снимка: Тони Маскръчка
Митинга на в Белица Снимка: Тони Маскръчка
Митинг на ДПС в Белица.
Митинга на в Белица Снимка: Тони Маскръчка
Митинга на в Белица Снимка: Тони Маскръчка
Митинг на ДПС в Белица.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото