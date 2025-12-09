С химните на България и Европа започна митингът на ДПС-НН във Велико Търново (Снимки)

С химните на България и Европа започна митингът на ДПС-НН във Велико Търново. Стотици привърженици на партията от Великотърновско и Габровско се изсипаха около паметника "Майка България", огласян от патриотични песни и Веселин Маринов.

С възгласи: "Не на омразата!" и плакати "Всички сме граждани на България! Няма втора класа хора! " Уважавайте! Не разделяйте!" и "Не на уличните преврати! ДПС е партия на мира!" те обиколиха монумента. Митингът в Търново.

На демонстрацията са настоящият депутат от Велико Търново Гюнай Далоолу и бившият Хасан Хаджихасан, който сега организира структурите в Габровско. Очакват се групи на ДПС от Павликени, Златарица и Килифарево, за да започнат речите.

"Днес сме се събрали, защото вярваме в справедливостта и в закона, в достойнството на всеки човек в тази страна. Стоим тук не като представители на една партия, а като граждани, които са достигнали границата на търпението и смело заявяваме: не на омразата", започна Далоолу. Той подчерта, че протестът е в защита на доброто и на просперитета. "Виждаме подмяна и лицемерие от страна на ПП-ДБ и опозиционните партии. Питаме как тези, които неотдавна дойдоха на власт с обещания за промяна и морал в нашата политика, се превърнаха в най-яркия пример на това, против което се бореха", каза Далоолу. Допълни, че ако ПП-ДБ са на власт ще имаме система, който работи за малцина, а не за мнозинството.

"Стоим заедно с едно и също искане - честно управление с перспектива за България. Заставаме зад кабинета "Желязков" и зад нашия лидер Делян Пеевски, защото той знае как да управлява държавата", допълни депутатът. С неговото изказване приключи демонстрацията, продължила по-малко от час. Стотиците митингуващи се оттеглиха на групички към организирания транспорт, за да се приберат по родните си места. Плакатите, с които изказаха подкрепа на правителството, затрупаха кошчетата за боклук на площада.