И в Луковит излязоха на митинг

Граждани се събират на мирен протестен митинг в Луковит, иницииран от "ДПС-Ново начало". Той е заявен в общината и в полицията с начален час 18:00 часа, потвърдиха за БТА от двете институции.

Членове и симпатизанти на партията развяват българското знаме, както и флаговете на Европейския съюз и на формацията. Те държат плакати с надписи „Уважавайте, не разделяйте“, "Искаме сигурност и стабилност", "Мафия" , "С вас сме, г-н Пеевски" и други.

По думите на областния председател Исай Милев се очаква да пристигне и народният представител Неджет Шабан.

В района има и полицейско присъствие. Няма затворени за движение улици.