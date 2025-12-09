Хиляди привърженици на ДПС на централния площад на Кърджали, пеят "Моя страна, моя България" (Видео, снимки)

Хиляди привърженици и симпатизанти на ДПС от цялата област изпълниха централния площад на Кърджали, за да участват в митинг под надслов "Не на омразата". По груба преценка са се събрали над 8 хил. души.

Околните улици също са пълни с хора. Тук са кметовете на седемте общини от областта, начело с кърджалийския кмет Ерол Мюмюн, който и и заместник-председател на ДПС.

Митингът започна с изпълнение на български и турски песни, изпълнени от местен певец. Целият площад пя заедно с него "Моя страна, моя България", "Една българска роза", "Хубава си, моя горо". Докато вървеше изпълнението му на три видео стени се прожектират видео кадри от посещението на Делян Пеевски в Кърджали вчера.

През последните дни наблюдаваме действията на определен кръг от хора, чиято цел е да бъде унизен един лидер, лидер, който единствен работи за решаването на проблемите на хората - това е нашият лидер Делян Пеевски, заяви депутатът от ДПС Елван Гюркаш. Тя допълни, че другата цел била да се отслаби волята на хората, както и да бъде разклатен реда в страната и да настъпи хаос.

Радостно им беше на едни политици в годината когато бихме разделени. Сега отново сме мощни на политическата сцена. Ние не се притесняваме от избори. Можем да излезем още утре, заяви кметът на Кирково Шинаси Сюлейман. Той допълни, че благодарение на ДПС и лидерът му Делян Пеевски мащабни проекти се реализират във всички общини.

Ние винаги чуваме различно мислещия, проблем ще е ако всички мислим еднакво. Преминаваме пред труден период, смяна на лева с евро и точно сега нямаме нужда от нестабилност, а от стабилно управление, заяви кметът на община Момчилград Илкнур Кязим.

Ние сме загрижени за бъдещето на България. ДПС винаги е била отговорна и фактор на стабилност. С усилията на ДПС бяха реализирали стратегическите цели - влизането в НАТО и в европейския съюз, заяви Неджми Али, кмет на община Джебел. Според него някои институции са пропуснали възможността да обяснят на хората ползите от еврозоната.

Ние не сме хора на омразата и разделението. Ние сме за единството и за силна държава.

България се намира във важен исторически момент да бъде пълноправен член на еврозоната. Ние сме длъжни да поемем нашия граждански дълг и в най-важния момент България да влезе в криза и хаос. Имаме нужда от силно правителство и работещи ведомства. Ние сме силно зависими като общини от работеща държава, за да решаваме проблемите на хората, заяви кметът на община Кърджали Ерол Мюмюн. Той допълни, че през годините ДПС е доказало, че е гарант за мира, стабилността и силата на България. Ерол Мюмюн се обърна към Делян Пеевски и декларира от името на хората в кърджалийска област пълна подкрепа за водената от него политика.