Камери заснели мъж да купува туби с бензин, с които в кола жив е подпален синът на зам.-кмета на Харков

Момчето бе убито под мост във Виена заради криптовалута

Според медии в Киев единият от задържаните е доведено дете на посланичката на Украйна у нас

21-годишният Данило, син на заместник-кмета на украинския град Харков Сергей Кузмин, е бил измъчван и изгорен жив в австрийската столица Виена. Младежът е бил примамен в капан заради богатството му от криптовалута, съобщи “Дейли мейл”. За това намеква и фактът, че малко след изчезването на момчето неговите два дигитални портфейла са били изпразнени изцяло.

Тялото на жертвата било намерено на 26 ноември с 80% изгаряния под мост във Виена. То е било на задната седалка на запален “Мерцедес”. Криминалистите са открили следи от жестоки изтезания по останките му. Повечето зъби на Кузман били избити, а по черепа му били открити следи от силни удари с тежък, тъп предмет. Австрийската полиция предполага, че студентът е бил измъчван, за да даде на нападателите паролите за достъп до дигиталните му портфейли, където е съхранявал криптовалутата си.

Разследващите разкриха, че вероятната причина за смъртта на Данило е комбинация от задушаване и топлинен шок, настъпили, след като колата пламнала. Камери заснели как един от убийците отишъл до близка бензиностанция, за да купи две туби с гориво.

Първоначално тялото било неразпознаваемо, но самоличността му била установена, след като станало ясно, че семейството на жертвата е подало уведомление за изчезването му до австрийските власти. Така било идентифицирано, че Данило е син на зам.-кмета на Харков Сергей Кузмин.

На 29 ноември в Украйна са били арестувани двама заподозрени за престъплението - мъже на 19 и 45 г. По-възрастният е бивш украински митничар. Запознатите с разследването твърдят, че името му е Александър Агоев и че от него са иззети почти 90 хил. долара. Нито австрийските, нито украинските власти са разкрили официално имената на извършителите на престъплението.

За задържания 19-годишен младеж има непотвърдена информация, че е Богдан Ринжук, следвал в същия университет, в който учел и жертвата Данило. Той е син на известния в Украйна бизнесмен Иван Ринжук. През 2013 г. той е бил разследван за участие във финансови измами. През 2021 г. е оправдан.

Посланичката на Украйна в България Олеся Илашчук СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Украински медии пишат, че Богдан е доведеният син на украинската посланичка в България Олеся Илашчук. Дипломатката е посочила човек с подобно име като свой син в декларацията си пред украинския регистър на лицата, изпълняващи публични длъжности. Знае се, че то е и на 19 години - възрастта на единия от арестуваните за бруталното убийство.

