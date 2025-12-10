Повече от 10 г. момчето със синдром на Даун посещава логопед благодарение на благотворителната кампания

Децата със синдром на Даун ни учат на търпение и много любов. Всичко се случва бавно, но всяко усилие си струва и дава резултат.

Така започва разказът на Весела Димитрова пред "24 часа" - майка на Александър Миланов, който е с тази диагноза.

Той е на 14 г. и вече е осмокласник

в Професионалната гимназия по туризъм "Асен Златаров" в Пловдив със специалност "Хлебар сладкар". Всяка сутрин тийнейджърът става в 6 ч, закусва и поема към училище със своята майка. Тя е негов личен асистент и е с него постоянно.

Алекс има индивидуална програма с намалени часове, но през по-голямата част от времето е с класа си. Както много деца със синдром на Даун, Алекс е чист, добър и много любвеобилен.

"Макар че е на учебно ниво втори клас, учителите са доволни от старанието и дисциплината му - той внимателно преписва текстовете, съсредоточава се и не пречи на никого. Дори когато в час стане шумно, Алекс е този, който приканва съучениците си да пазят тишина", описва майка му.

След занятията в клас програмата на Алекс не свършва. Посещава частна логопедична занималня, където се учи да смята и да пише на ръка. Два пъти седмично ходи на логопед, който допълнително се грижи за развитието му. Дълги години момчето тренира плуване и дори печели медали. В последните 3 г. обаче не иска да влиза в басейн заради шума, но любовта му към спорта остава. В свободното си време обича да играе смислови игри, да реди пъзели и да говори по телефона с вуйчо си. Ходи и на езда.

А в събота и неделя, когато е при баща си в София, двамата често посещават зоологическата градина -

Алекс обожава животните

Голямата му страст е музиката - ходи на уроци по пиано, слуша класическа музика и с удоволствие посещава опера. "Дори скоро бяхме на оперен концерт", разказва майка му. В същото време е голям фен на Криско и дори бил на негово участие.

Новината за здравословния проблем на момчето била неочаквана и стресираща. Майка му Весела е правила всички необходими изследвания - платени и неплатени - в най-добрите медицински центрове в София, но никой не е установил, че детето има синдром на Даун.

"Една доцентка дори ми каза, че за нея е чест да преглежда здрави бебета", спомня си тя. Затова и когато лекарите казали след раждането, всички били в шок.

Последвал кръвен тест и резултатът бил положителен. Започнал изключително тежък период за семейството, в който никой не им обяснявал какво да очакват.

"Лекарите не ти дават информация, просто те оставят да се оправяш сам. Четях в интернет, плачех денонощно, от стрес ми спря и кърмата. Но после си казах: "Ще го гледам като нормално дете". Заради него трябваше да се стегна", разказва Весела.

Когато Алекс е на 9 месеца, разбрали, че трябва да посещава рехабилитация. Именно тогава семейството научило за "Българската Коледа" - инициатива, която и до днес им помага всяка година, осигурявайки около 1200 лв. за логопедични занимания. А

логопедът е ключов за развитието на деца със синдром на Даун

Алекс мечтае някой ден да живее на морето - обича го. Има и особено отношение към готвенето - любимият му десерт е кексът.

"Един ден влизам в банята и чувам миксера - излизам и гледам: изкарал всички продукти и направи целия кекс сам. Дори знаеше наизуст рецептата", усмихва се майка му.

Александър всяка година минава на прегледи при ендокринолог, кардиолог и очен лекар, за да следят здравето му. Но във всичко остава едно момче с голямо и чисто сърце, което обича музиката, готвенето и морето.