Проф. Румяна Коларова: Предсрочен вот сега значи хаос

Румяна Коларова КАДЪР: NOVA NEWS

Ако сега отиваме към предсрочни избори, отиваме към хаос. Това каза политологът проф. Румяна Коларова по БНТ. Тя заяви, че можем да сме категорични в намеренията на властта - повече неглижиране и пренебрежение към протестите не могат да си позволят. От друга страна, по никакъв начин не може да става дума за пренебрежение или опит да се омаловажи протеста, каза още тя. 

По думите й правителството трябва да съумее да издържи на външен натиск. Да не се счупи и този външен натиск да изтлее, каза още проф. Коларова. 

Според нея опозицията е в безизходица, а оставката на митинга на 1 декември е била най-естествената реакция. 

Тя направи паралел с протестите през 2013 г., когато след предсрочен вот е имало една година управление на правителство под натиск. "Истината е, че 2014 г. правителството на Орешарски не си отиде под натиска на протестите. Една година протести ги беше свела до една безсилна група", каза още проф. Коларова.

