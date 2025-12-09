ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Митинг под надслов "Не на омразата" започна във Ветово (Видео)

2608
Митинг под надслов "Не на омразата" има на площада в центъра на Ветово, който е част от митингите, организирани от "ДПС - Ново начало" в страната, съобщи БТА.

Сред присъстващите са депутатът Атидже Алиева - Вели, областният лидер на "ДПС - Ново начало" Айдоан Джелил, който е и общински съветник в Русе, кметът на Ветово д-р Мехмед Мехмед и др.

Присъстващите носят български национални флагове, плакати с надписи "Не на омразата!", "Младите хора искаме мир и сигурност", "Който сее ветрове, жъне бури!", "Тук сме! Има ни! И сме силни!", "Искаме европейско бъдеще за България", "По Вашия начин няма да стане!", "Пълна подкрепа за Пеевски", "България е една, не ни разделяйте", "Жълтите павета" не са България" и др.

"Тук сме, за да заявим своята подкрепа за правителството и това, което то прави за хората", каза от сцената д-р Мехмед Мехмед. 

Митинг под надслов "Не на омразата" започна във Ветово Кадър: Фейсбук/ ДПС-Област Русе

