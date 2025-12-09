На площад „Възраждане“ в Разград се събраха на митинга на „ДПС-Ново начало“

Граждани се събраха на площад „Възраждане“ в Разград за митинга на „ДПС-Ново начало“, организиран под мотото „НЕ на омразата!” в страната. От общинската администрация съобщиха, че митингът е заявен официално в общината от местната структура на политическата сила.

Според съобщението от пресцентъра на формацията проявите са срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България, и провалянето на приемането на бюджета, пише БТА.

Протестиращите развяха български знамена. Участниците издигнаха плакати и лозунги с надписи: „По вашия начин няма да стане, тук сме, има ни и сме силни“, „Не на омразата“, „Не на уличните преврати“. Сред хората са народният представител Халил Летифов и кметовете на общини в областта.

Със заповед на кмета на общината движението в района е затворено за автомобили. Има полицейско присъствие.