В Сърница започна митинг "Не на омразата"

Митингът в Сърница Кадър: Фейсбук/ ДПС Пазарджик

Хора се събраха пред сградата на Община Сърница на митинг под надслов "Не на омразата". Протестът бе обявен от Областния съвет на „Движение за права и свободи“ – Пазарджик на официалната фейсбук страница на партията.

В съобщението пише, че Областният съвет на ДПС кани членове и симпатизанти на партията „в защита на стабилността на държавата“, а призивите на организаторите са да се заяви „не“ на манипулациите, хаоса и омразата, „да“ на стабилността, сигурността, развитието и реалните резултати, пише БТА. 

За протести в различни части на страната съобщиха и от пресцентъра на „ДПС-Ново начало“. 

Пред сградата на Общината са издигнати плакати с надписи "Мафия", "Асен Василев - вие сте криза", "Искаме европейско бъдеще за България" и "Радев, кажи си за "Боташ".

На място има засилено полицейско присъствие.

 

 

 

