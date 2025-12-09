В Сърница започна митинг "Не на омразата"

Хора се събраха пред сградата на Община Сърница на митинг под надслов "Не на омразата". Протестът бе обявен от Областния съвет на „Движение за права и свободи“ – Пазарджик на официалната фейсбук страница на партията.
В съобщението пише, че Областният съвет на ДПС кани членове и симпатизанти на партията „в защита на стабилността на държавата“, а призивите на организаторите са да се заяви „не“ на манипулациите, хаоса и омразата, „да“ на стабилността, сигурността, развитието и реалните резултати, пише БТА.
За протести в различни части на страната съобщиха и от пресцентъра на „ДПС-Ново начало“.
Пред сградата на Общината са издигнати плакати с надписи "Мафия", "Асен Василев - вие сте криза", "Искаме европейско бъдеще за България" и "Радев, кажи си за "Боташ".
На място има засилено полицейско присъствие.