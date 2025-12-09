ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Украйна е готова за прекратяване на огън...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21879710 www.24chasa.bg

На площада пред сградата на Община Руен се събраха на митинг

2224
Митингът в Руен Снимка: Фейсбук/ ДПС Ново начало Бургас

Граждани се събраха на площада пред сградата на Община Руен в подкрепа на правителството. Организаторите от "ДПС - Ново начало" изразиха мнение, че управлението на страната трябва да бъде подкрепено, особено в този момент - на прага на приемането на единната европейска валута от 1 януари 2026 година.

Демонстрацията започна с музика и български хора. От трибуната организаторите призоваха за нетърпимост срещу омразата. На площада присъстват млади хора от всички населени места в община Руен, предаде БТА.

На място има за засилено полицейско присъствие. 

Митингът в Руен Снимка: Фейсбук/ ДПС Ново начало Бургас
Митингът в Руен Снимка: Фейсбук/ ДПС Ново начало Бургас
Митингът в Руен Снимка: Фейсбук/ ДПС Ново начало Бургас
Митингът в Руен Снимка: Фейсбук/ ДПС Ново начало Бургас
Митингът в Руен Снимка: Фейсбук/ ДПС Ново начало Бургас
Митингът в Руен Снимка: Фейсбук/ ДПС Ново начало Бургас
Митингът в Руен Снимка: Фейсбук/ ДПС Ново начало Бургас
Митингът в Руен Снимка: Фейсбук/ ДПС Ново начало Бургас
Митингът в Руен Снимка: Фейсбук/ ДПС Ново начало Бургас
Митингът в Руен Снимка: Фейсбук/ ДПС Ново начало Бургас

Митингът в Руен Снимка: Фейсбук/ ДПС Ново начало Бургас
Митингът в Руен Снимка: Фейсбук/ ДПС Ново начало Бургас
Митингът в Руен Снимка: Фейсбук/ ДПС Ново начало Бургас
Митингът в Руен Снимка: Фейсбук/ ДПС Ново начало Бургас
Митингът в Руен Снимка: Фейсбук/ ДПС Ново начало Бургас
Митингът в Руен Снимка: Фейсбук/ ДПС Ново начало Бургас

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото