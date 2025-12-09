На площада пред сградата на Община Руен се събраха на митинг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Граждани се събраха на площада пред сградата на Община Руен в подкрепа на правителството. Организаторите от "ДПС - Ново начало" изразиха мнение, че управлението на страната трябва да бъде подкрепено, особено в този момент - на прага на приемането на единната европейска валута от 1 януари 2026 година.

Демонстрацията започна с музика и български хора. От трибуната организаторите призоваха за нетърпимост срещу омразата. На площада присъстват млади хора от всички населени места в община Руен, предаде БТА.

На място има за засилено полицейско присъствие.