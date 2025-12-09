ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Украйна е готова за прекратяване на огън...

17-годишен фотограф помага с изкуството си за лечението на малко дете аутист

Камелия Александрова

Изложба на 17-годишния фотограф Милен в помощ на дете, болно от аутизъм Снимка: Камелия Александрова

17-годишният Милен откри  „Монтана през обектива, доброта в действие" – благотворителна фотоизложба от Milen Photography в Регионална библиотека „Гео Милев" – Монтана. Събитието беше открито от директора на библиотеката Анелия Иванова-Тодорова, а модератор беше Нели Василева, гл. експерт „Култура и вероизповедания" в Община Монтана. Представени са 40 фотографии, заснети в периода 2024–2025 г., които пресъздават красотата, характерните гледки и духа на нашия град Монтана. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Община Монтана.

Фотографиите бяха предложени за продажба на откриването, а впоследствие ще бъдат достъпни и чрез социалните мрежи или на тел. 088 493 2577.

Закупените творби могат да бъдат получени след 18 декември, след официалното приключване на изложбата.

100% от събраните средства ще бъдат дарени за Ангел от Монтана, ученик във втори клас, който от 2-годишна възраст се бори с диагноза аутизъм.

Предстои му лечение в столична клиника.

