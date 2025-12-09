В центъра на Кюстендил се събраха на митинг

Жители на Кюстендилска област се събраха на митинг, организиран от "ДПС - Ново начало" на Арката при централния площад "Велбъжд" в Кюстендил. Митингът беше организиран под мотото "Не на омразата". От общинската администрация в Кюстендил казаха, че той е заявен официално в общината, а митингът се охраняваше от полиция, предаде БТА.

Митингът е срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата, обясниха организаторите на проявата. Участниците развяха знамена с надписи: "По вашия начин няма да стане", "Тук сме, има ни и сме силни", "Не на омразата".

На митинга говори депутатът от "ДПС - Ново начало" в Кюстендил Никола Златарски. Сред участниците бяха кметовете на Бобов дол Елза Величкова и на Бобошево Стефан Тачев. В митинга се включиха хора от общините в областта.