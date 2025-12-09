На митинг граждани в Хасково изразиха подкрепа за правителството

На митинг под надслов "Не на омразата", организиран от „ДПС- Ново начало“, граждани в Хасково на централния площад „Свобода“ изразиха своята подкрепа за правителството. Митингът се провежда при засилена полицейска охрана. Призивите са за стабилност и сигурност и срещу насилието и омразата, предаде БТА.

Директорът на Областната дирекция на МВР Мирослав Христов каза за БТА, че има подадено в Община Хасково уведомление за демонтрациията във времето от 18:00 до 20:00 часа тази вечер.

Част от присъстващите носят българския трикольор и знамето на Европейския съюз, а други издигат плакати с надписи: "Който сее ветрове, жъне бури", "Тук сме! Има ни! И сме силни!" и "Не на омразата". На митинга хората изразяват подкрепа за членството на страната ни в ЕС и НАТО също с плакати с надписи "Пътят на България е Европейския съюз и НАТО". Те скандират "Да живее България".