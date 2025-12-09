Привърженици на ДПС – Ново начало се събраха на площад „Свобода“ в Смолян, за да подкрепят правителството

Привърженици и симпатизанти на ДПС – Ново начало от цялата област Смолян се събраха на площад „Свобода" в Смолян, за да участват в митинг под надслов „Не на омразата". „Тук сме, за да подкрепим правителството, плавното преминаване към еврото и стабилното развитие на страната", обявиха ораторите. Митингът започна с изпълнение на български патриотични песни и изпълнение на каба гайда от трибуната, както и с химните на България и Европейския съюз.

"Нашето присъствие тук е доказателство, че хората от област Смолян искат развитие, справедливост и нормален стандарт на живот. Днес заявяваме, че е време за отговорна политика, която поставя гражданите в центъра на решението. Политика, в която решенията се превръщат в действия, а обещанията - в резултати. ДПС е отговорна политическа партия, в която работи за бъдеще, в което регионите се развиват равномерно, а обществото се развива модерно, спокойно и стабилно. Ние няма да отстъпим, няма да се предадем пред трудностите, ще продължим да работим с постоянство, честност и отговорност, защото това е нашия призив на председателя – да работим за хората. Нека бъдем единни в създалата се политическа обстановка. Вашата подкрепа е наша енергия. Да кажем „да" на стабилността и сигурността на държавата, на развитието и реалните резултати постигнати за хората. Не на омразата", заяви областният председател на партията Хари Малинов от трибуната.

На нея се качиха депутатите от ДПС – Ново начало Шендуан Хамид и Ербил Халим, както и кметовете на общините на общините Борино - Мустафа Караахмед, Девин - Здравко Иванов, Мадан - Фахри Молайсенов, Неделино - Боян Кехайов и Рудозем - Недко Кулевски.

От името на кметовете на ДПС "Ново начало" Фахри Молайсенов, кмет на община Мадан, каза, че са тук, за да заявят своята подкрепа за правителството и да кажат твърдо не на хаоса и безвремието.

Молайсенов акцентира върху два дългоочаквани инфраструктурни проекта – третата лента на пътя Асеновград–Смолян и свлачището край Тикале. „Ако няма правителство и бюджет, няма да се реализират", предупреди Молайсенов. Той посочи, че следващата година се очаква да започне изграждането на 14-километровия участък от третото платно, а свлачището при Тикале, за което се говори още от 2018 г., е на финалната права за старт на строителните дейности напролет.

Депутатът Ербил Халим заяви, че гласът на региона трябва да бъде чут. „Правителството чу хората и бюджетът беше прекроен. Докато няма редовно управление, кметовете не могат да изпълнят проектите, от които гражданите имат нужда", каза той и настоя, че стабилността е ключова за развитието на малките общини.

Шендуан Хамид определи опитите за дестабилизация на правителството като сериозна заплаха. „Особено преди влизането в Еврозоната това е най-лошият сценарий за област Смолян и за България. Да, правителството може да прави грешки, но това не означава, че трябва да хвърлим бъдещето на нашите деца в хаос", заяви той.

От сцената бе прочетена и декларация от членове и симпатизанти на ДПС – Ново начало. В нея се подчертава, че партията подкрепя правителството в процеса на присъединяване към Еврозоната. „Имаме правото, както всички български граждани, да изразим своето мнение и да покажем недоволството си към скритите намерения на част от десницата. Хората не трябва да се делят на класи", се посочва в текста.

В заключение кметът на Мадан Молайсенов заяви, че редовното правителство е необходимо, за да не се повтарят периодите на застой от предходните години. „Когато има работещ кабинет, всички ние – общините – успяваме да изграждаме пътища, водопроводи, да санираме блокове. Започналите сега проекти са голяма глътка въздух за хората", подчерта той.