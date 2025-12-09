Ревански: Да плашиш ДПС с избори е смешно. Удар по Пеевски е удар по 500 хил. души

"Да плашиш ДПС с избори е малко смешно. Утре, ако има избори, 500 хил. гласа имаме бетон. Но това не е важно, държавата е важна. Да има стабилност, спокойствие и да работи правителството. Ако няма правителство, от януари, когато влезем в еврозоната, един хляб може да го продават за 10 лв. и кой ще ги спре? Ко ще спре олигарсите на ПП-ДБ и Радев да си правят каквото си искат?" Това каза зам.-председателят на ДПС и кмет на община Белица Радослав Ревански на митинга "Не на омразата" в Белица. Няколко хиляди души на площада бурно го аплодираха и скандираха "Ради, Ради".

Той каза, че лидерът Делян Пеевски се бори срещу "олигарсите на ПП-ДБ и Радев" и затова имало отпор срещу него. Ударът по Делян Пеевски е удар по 500 хил. души в България. Да не го правят! Когато има мир, има и хаир", завърши Ревански. Докато той говореше от сцената, забиха църковните камбани, а той обясни, че няма разделение и църквата и джамията са в Белица.

Покани един християнин и един мюсюлманин да запалят светлините на Коледната елха на площада.